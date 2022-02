Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Αφροδίτη και Άρης… τα δίνουν όλα! (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Βλέπουμε ότι ο Δίας με τον Ουρανό μας έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις, συνομιλίες και επαφές, δίχως όμως να έχουμε αποτελέσματα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη στις εξελίξεις σχετικά με την κρίση στις σχέσεις Ουκρανίας – Ρωσίας.

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «Αφροδίτη και Άρης, που είναι η ερωτική ζωή και τα οικονομικά, κάνουν μια ωραία όψη με τον Ποσειδώνα, που είναι κάτι το καταπληκτικό, το φανταστικό».

Η αστρολόγος συμπλήρωσε πως «οι έρωτες αυτών των ημερών, θα είναι έρωτες ζωής».

Προσέθεσε μάλιστα πως «αυτοί οι πλανήτες βοηθούν την καθημερινή μας ζωή, τα ερωτικά και τα οικονομικά μας».

Προειδοποίησε δε πως «όταν ο Άρης φτάσει στον Πλούτωνα, στις 3 Μαρτίου, τότε θα λέμε άλλα…».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τι αςναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

