Πολιτική

Ιωάννινα - Σακελλαροπούλου: Τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οι επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.



«Τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας και εμπνεόμαστε διαχρονικά από το νόημα των αγώνων τους», είναι το μήνυμα που έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία τιμά με την παρουσία της τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των Μπιζανομάχων, δήλωσε: «Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση των Ιωαννίνων από τον τουρκικό ζυγό, μία επέτειο με ιδιαίτερα συμβολική σημασία για τον ελληνισμό. Ογδόντα πέντε ημέρες σκληρών μαχών με κορυφαία τη Μάχη του Μπιζανίου δικαίωσαν με περιφανή νίκη τον ενθουσιασμό και τον άδολο πατριωτισμό των Ελλήνων. Επανέφεραν στον εθνικό κορμό την προαιώνια ελληνική γη της Ηπείρου και ενσωμάτωσαν στην Ελλάδα τα Γιάννενα, πόλη εθνικών ευεργετών, πολυμήχανων εμπόρων, επιδέξιων τεχνουργών και δασκάλων του Γένους. Τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας και εμπνεόμαστε διαχρονικά από το νόημα των αγώνων τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Μακρή: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο

Αντετοκούνμπο - Τζόρνταν: Η χειραψία και το σοκ του “Greek Freak” (εικόνες)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες