Πολιτική

Οικονόμου: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στις επενδύσεις η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφέρθηκε στην διπλωματική δραστηριότητα του πρωθυπουργού και επισημανε την συνάντηση με την Καμάλα Χάρις.



Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι στις εξελίξεις. Με συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, με διεθνείς πρωτοβουλίες, με όπλα μας την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι αλλά και το διεθνές κύρος του πρωθυπουργού ο οποίος πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις επίλυσης των διεθνών ζητημάτων, η Ελλάδα ανθίσταται και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγή του κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην διπλωματική δραστηριότητα του πρωθυπουργού τις περασμένες ημέρες, και μεταξύ αυτών επισήμανε τη συνάντηση του με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις.

Είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ, και ότι ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για τα ενεργειακά πρότζεκτ που προωθεί η Ελλάδα στη Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης εξαιτίας της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας. Αναφερόμενος στην κρίση με την Ουκρανία, ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η χώρα μας βρίσκεται σε απόλυτη συστράτευση με τους συμμάχους της, αλλά επίσης τάσσεται υπέρ των ανοιχτών διαύλων με τη Ρωσία.

Είπε επίσης ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε "παγκόσμια πρωταθλήτρια στις επενδύσεις" και πρόσθεσε ότι το προηγούμενο έτος οι νέες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 110 χιλιάδες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν το φιλεργατικό πρόσωπο της κυβέρνησης και την "καλή μεταρρυθμιστική στρατηγική της που παράγει όφελος για τη χώρα". Πρόσθεσε ότι απόφαση του πρωθυπουργού "είναι να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε για την τόνωση της απασχόλησης" ενώ αναφερόμενος στην αξιολόγηση των σχολείων τόνισε ότι "το 99,2% των σχολείων ανταποκρίθηκαν στην αξιολόγηση, και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους δεν συμμετείχαν".

Αναλυτική η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ως εξής:

"Τις προηγούμενες ημέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε, στην 6η Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.-Αφρικανικής Ένωσης, στην άτυπη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στη Διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια.

Είχε παράλληλα, επαφές με αντιπροσωπεία της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Υπουργό Εξωτερικών και την Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α. Kamala Harris. Συζήτησαν ολόκληρο το φάσμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, συμφώνησαν ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και εξέτασαν τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α. για τις εξελίξεις και τα ενεργειακά projects που προωθεί η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης από την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.

Σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα των τελευταίων ημερών, την ουκρανική κρίση ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την απόλυτη συστράτευσή μας με τους ευρωατλαντικούς συμμάχους μας, τόνισε παράλληλα την ανάγκη να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους της επικοινωνίας και της διπλωματίας με τη Ρωσία και επισήμανε ότι πιθανή κλιμάκωση της κρίσης δεν θα οδηγήσει σε νικητές, παρά μόνο σε ηττημένους.

Είναι γεγονός ότι η κρίση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές εξωγενείς προκλήσεις:

Την τουρκική προκλητικότητα και την επιθετική ρητορική της γείτονος σε βάρος της χώρας μας.

Την πανδημία με τους κινδύνους που συνεχίζει να προκαλεί.

Τις σοβαρές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αρκείται σε παθητικό ρόλο θεατή απέναντι σε όλα αυτά. Με συνεχείς διπλωματικές ενέργειες, με διεθνείς πρωτοβουλίες, με όπλα μας την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και το διεθνές κύρος του Πρωθυπουργού, ο οποίος πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις επίλυσης όλων των μεγάλων διεθνών ζητημάτων, η Ελλάδα ανθίσταται και προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Η Κυβέρνηση μας ορθώνει αναχώματα απέναντι στις εξωγενείς προκλήσεις και παράλληλα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που αναβαθμίζουν τις λειτουργίες του Κράτους, την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, το επενδυτικό περιβάλλον, την ασφάλεια, που βελτιώνουν τα εισοδήματα, που φέρνουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες πολίτες.

Όλα αυτά αποδεικνύονται στην πράξη:

Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, η χώρα μας αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στις επενδύσεις. Από τελευταία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο του 2019, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση των νέων επιχειρήσεων. Το 2021 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στη χώρα μας σχεδόν 110.000 νέες επιχειρήσεις παρουσιάζοντας αύξηση 35,3% σε σχέση με το 2020. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 υπήρξε αύξηση 56% σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς.

Τέλος η μείωση της ανεργίας, ένας ακόμη δείκτης που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση αυτή. από 17,2% το Καλοκαίρι του 2019 έχει πέσει στο 12,8% το Δεκέμβριο του 2021.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν έμπρακτα το κοινωνικό και φιλεργατικό πρόσημο της κυβερνητικής πολιτικής, το μεταρρυθμιστικό και οικονομικό πλεονέκτημα που παράγουμε το μετατρέπουμε σε κοινωνικό κεκτημένο. Τα δεδομένα που παρουσίασα αναδεικνύουν μια καλά σχεδιασμένη πολιτική, μια καλά σχεδιασμένη μεταρρυθμιστική στρατηγική, που παράγει όφελος για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες, παράγει όφελος για ολόκληρη τη χώρα.

Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τις πολιτικές μας. Δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές για τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Δικαιώνουν τις πολιτικές για τη βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους και της οικονομίας, τη στήριξη των εργαζόμενων στη διάρκεια της πανδημίας, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το νέο εργασιακό νόμο, με τις πρόνοιες που προωθούν την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και την οικογενειακή ζωή.

Απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης είναι να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα στη στρατηγική αυτή για τη μείωση της ανεργίας και για την τόνωση της απασχόλησης. Αυτός ο δρόμος, άλλωστε, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την κοινωνική ανάταση και για τη μείωση των ανισοτήτων.

Κλείνοντας να επισημάνω δύο ακόμη στοιχεία από το χώρο της εκπαίδευσης, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής:

Το πρώτο αφορά στην αξιολόγηση των σχολείων που στοχεύει στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ανταποκρίθηκε στις διαδικασίες της αξιολόγησης το 99,2% των σχολείων της χώρας. Μόλις ένα ποσοστό 0,8%, δηλαδή σε 114 σχολεία από το σύνολο των 13.000 της Επικράτειας δεν υπήρξε αξιολόγηση και προφανώς θα υπάρξουν οι κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι παρά τις Κασσάνδρες, τις αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες και την διαρκή απόπειρα ορισμένων -λίγων- να μην εφαρμοστεί ο νόμος και να αντισταθούν σε αυτά τα βήματα προόδου, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία ανταποκρίθηκαν.

Το δεύτερο αφορά στην εξασφάλιση 177.000 σετ ρομποτικής για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου. Με τον τρόπο αυτό ανάμεσα στα άλλα θα μπορούμε να επιτύχουμε την εξοικείωση των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία και την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, την ανάπτυξη δηλαδή δεξιοτήτων επικοινωνίας και πολύτιμων νοητικών δεξιοτήτων μέσα σε αυτό το οικοσύστημα.

Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική ρομποτική έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων από τη φετινή σχολική χρονιά, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιότητας, σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και η στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών".

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Μέτρα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των συνδέσμων

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

“Euroferry Olympia” - Σύζυγος αγνοούμενου: είναι ζωντανός και περιμένει βοήθεια, αλλά… (βίντεο)