“Το Πρωινό” - Αγγελική Ηλιάδη: “Η Φάρμα” και η σχέση με τον Γρηγόρη (βίντεο)

Η τραγουδίστρια, που μετά τον τραυματισμό της αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την φάρμα του ΑΝΤ1, μιλά για τον δεσμό με τον συμπαίκτη της και την σχέση με τα παιδιά της.

Από την «Φάρμα» του ΑΝΤ1 αποχώρησε στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή η Αγγελική Ηλιάδη, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Το πρωί της Δευτέρας η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», και μίλησε για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι περιπέτειας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, που βίωσε ενώ ήταν σε εξέλιξη η «Φάρμα» και απάντησε για την σχέση της με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη, αποκαλύπτοντας πως παρέμειναν ζευγάρι μετά την αποχώρησή τους από την «Φάρμα».

«Ξεκίνησα ένα φλερτ με τον Γρηγόρη και είδατε αυτά που είδατε. Είμαστε μαζί με τον Γρηγόρη. Αυτά τα πράγματα έρχονται φυσικά. Πάντα υπήρχε κάτι με τον Γρηγόρη από την αρχή… Δεν ήμασταν άνετοι ο ένας με τον άλλον, ενώ με τα άλλα παιδιά ήμασταν χύμα. Οπότε το ένα έφερε το άλλο», είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ακόμη πως «Θέλουμε και οι δύο να το ζήσουμε, να προχωρήσουμε και να δούμε που θα μας πάει όλο αυτό. Είναι νωρίς ακόμα. Ο Γρηγόρης μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα μετακομίσει. Δεν μου αρέσουν οι αποστάσεις στις σχέσεις καθόλου. Δεν κάνουν καλό οι αποστάσεις. Τα παιδιά δεν τον γνωρίσαν, είναι ακόμα νωρίς. Τους έχω μιλήσει και τους έχω πει ότι είμαι καλά στα προσωπικά μου. Πέρα από την προσωπική μας σχέση, ο Γρηγόρης έχει επαγγελματικές προτάσεις στην Αθήνα, οπότε τα συνδυάζουμε και τα δύο μαζί»

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνομιλία της Αγγελικής Ηλιάδη με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

