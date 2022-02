Πολιτική

Σκρέκας: Ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων στο Δημόσιο

Σε ποιο ποσό ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων





Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τις προδιαγραφές του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Οδηγού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ. Τα 470 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 170 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές φροντίδας ηλικιωμένων, γραφεία, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι μουσείων και θεάτρων.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κ.α.

Τα κτήρια που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά στο πλαίσιο του «ΗΛΕΚΤΡΑ», αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.

Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»:

• Κτήρια νομίμως υφιστάμενα.

• Να ανήκουν στις κατηγορίες Ενεργειακής Κλάσης από Γ έως Η.

• Να μην έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.

• Η ενεργειακή αναβάθμιση να αφορά στο σύνολο του κτιρίου και όχι σε τμήματά του, καθώς και σε «ομάδα» κτηρίων του ίδιου φορέα σε μία αίτηση.

• Οι επεμβάσεις να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m², ανά αίτηση.

• Να ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψηφίου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτήρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μελλοντικά.

• Να διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και να μην έχουν καταταγεί στην κατηγορία «Τρωτά».

• Οι προτεινόμενες επεμβάσεις να αφορούν αποκλειστικά σε εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

• Να τεκμηριώνεται επαρκώς η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των έργων.

• Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).

• Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

• Η οικονομική βιωσιμότητα.

• Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο.

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων ορίζεται στο 50%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται στις περιπτώσεις που:

Η αίτηση προβλέπει ότι το/τα κτίριο/α επιτυγχάνουν αναβάθμιση στην ενεργειακή κλάση Β+ (αντί για Β): 60%

Η αίτηση προβλέπει το/τα κτίριο/α επιτυγχάνουν ριζική ανακαίνιση: 60%

Εάν ισχύουν συνδυαστικά τα δύο ανωτέρω το ποσοστό αυτομάτως θα προσαυξάνεται αντίστοιχα: 70%

Στις αιτήσεις των κτιρίων του Καταλόγου της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, η χρηματοδότηση αντί για 70% θα είναι 85%.

Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στη χρηματοδότηση – επιχορήγηση εάν επιλεγεί η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) ως χρηματοδοτικό σχήμα.

Με το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» επιτυγχάνεται:

• Η εξοικονόμηση της ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%.

• Η βελτίωση της ενεργειακής κλάσης μεγάλου αριθμού κτιρίων του Δημοσίου, με την αναβάθμισή τους κατά δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά.

• Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου και η στήριξη των τοπικών οικονομιών με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Η χρήση σε δημόσια κτίρια νέων καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Με το νέο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα αναβαθμίσουμε ενεργειακά εκατοντάδες κτήρια του Δημοσίου, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση για τη δημόσια διοίκηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ευθύνονται για την κλιματική κρίση.

Με τη μόχλευση κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της χώρας, με την ώθηση που θα δώσει στον κατασκευαστικό κλάδο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγραμματισμού μας για την υλοποίηση του μεγαλύτερου κύματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το «Εξοικονομώ 2021», ενώ τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Συνολικά, την επόμενη πενταετία σκοπεύουμε να κινητοποιήσουμε πάνω από 4 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Με τις νέες δράσεις, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και ο δημόσιος τομέας, θα περιορίσουν σε σταθερή βάση το ενεργειακό τους κόστος για τη θέρμανση, ψύξη και τον φωτισμό των κτηρίων τους».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ανέφερε: «Με το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» διευρύνουμε τη γκάμα προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων πέρα από τις κατοικίες, για πρώτη φορά σε κτήρια του δημοσίου τομέα. Με προϋπολογισμό συγκρίσιμο με αυτόν του «Εξοικονομώ 2021», το «ΗΛΕΚΤΡΑ» στοχεύει στη μόχλευση αντίστοιχων κεφαλαίων -της τάξης του 1 δισ. ευρώ- , κάτι που πρακτικά σημαίνει διπλασιασμό του οφέλους για την εγχώρια αγορά, εφόσον τα δυο προγράμματα θα «τρέξουν» παράλληλα.

Στοχεύουμε, αξιοποιώντας όλη την εμπειρία που έχουμε αντλήσει από τα «Εξοικονομώ», να αναδείξουμε τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου για την εξοικονόμηση ενέργειας: Κτήρια με «κοινωνικό πρόσημο», όπως σχολεία και νοσοκομεία, θα μειώσουν μέσα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν την ενέργεια που καταναλώνουν κατά τουλάχιστον 30%.

Παράλληλα, μέσα από την συμμετοχή των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO’s) που προβλέπεται στο πρόγραμμα, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας νέας αγοράς που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης».

