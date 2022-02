Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις - σοκ την Δευτέρα (εικόνες)

Ακόμη ένα “δυνατό” επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 θα απολαύσουμε απόψε, αμέσως μετά από την σειρά “Ήλιος”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε απόψε στις 22:15 στον ΑΝΤ1

Η Ασημίνα και η Δρόσω προσπαθούν να έρθουν σε συνεννόηση με τη Ρένα και τον Νικηφόρο, για το καλό του Σέργιου.

Ο Ζάχος στριμώχνει τον Ακύλα, ζητώντας οικονομικό έλεγχο, ενώ ο Ξανθός προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα.

Ο Τόλλιας έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον γιο του, ενώ ο Μελέτης δέχεται να δοκιμάσει για Άβαντα τον Άγγελο, που τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ο δικηγόρος Φραγκούδης προτείνει στην Ελένη και στους υπόλοιπους μια πιο επιθετική τακτική για να γλιτώσουν το χωριό τους.

Ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Θανόπουλο για την αθωότητά του, ενώ η Αντιγόνη αρχίζει να τον υποψιάζεται.

Το μυστικό της Ελένης κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.





