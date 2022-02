Πολιτική

Τσίπρας: Πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από την κυβέρνηση

Συνάντηση με τη διοίκηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Για «γιουρούσι στο δημόσιο χρήμα με την σφραγίδα Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και κάλεσε και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση.

Στη δήλωσή του μετά την συνάντηση με την διοίκηση εξήγησε: «Επισκέφθηκα σήμερα την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό μου, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας, την έχει αξιοποιήσει για να προχωρήσει σε μία σειρά παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία, σε σχέση με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για το υπερβολικό ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους πρώτους 18 μήνες. Οι τέσσερις μήνες που ακολούθησαν μέχρι και τον Οκτώβρη, αύξησαν αυτό το ποσό κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέσσερα δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς και 2,7 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα, απευθείας αναθέσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση είχε φροντίσει να νομοθετήσει την αύξηση του ορίου από τις 20.000 στις 60.000 ευρώ και την άρση κάθε ορίου για αναθέσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία».

Συμπυκνώνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «στο όνομα της πανδημίας, καταχρηστικά, έγιναν 2,7 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, ενώ την πανδημία αφορούσαν μονάχα 320 εκατομμύρια ευρώ» και προσέθεσε: «Πρόκειται για γιουρούσι, για πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα με τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι: Ποιος θα διαχειριστεί τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης; Αυτή η κυβέρνηση που αξιοποιεί κάθε ευκαιρία προκειμένου να κάνει πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα δίχως να δίνει λογαριασμό; Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν θέση. Και βεβαίως, την κυβέρνηση να απολογηθεί στον Έλληνα φορολογούμενο».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ο κ. Τσίπρας ζήτησε ενημέρωση για το έργο της Αρχής και την εκρηκτική αύξηση των δημοσίων συμβάσεων που γίνονται είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με κλειστούς διαγωνισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου ο κ. Τσίπρας σημείωσε στην εισαγωγή του: «Σε μία περίοδο που και το τελευταίο ευρώ των φορολογουμένων είναι κρίσιμο και χρήσιμο, και ιδίως τώρα που οι κοινωνικές ανάγκες διογκώνονται από το πρωτοφανές κύμα της ακρίβειας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες πού και πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων». Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε τον προβληματισμό του και άφησε αιχμές για «καταχρηστική τάση να εγγράφονται ακόμα και πάγιες δαπάνες του Δημοσίου σε δαπάνες λόγω πανδημίας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για κακές συνήθειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν στη δημοσιονομική εκτροπή. «Παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που βρέθηκε στις δύσκολες συνθήκες της 8ετίας των μνημονίων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιες κακές συνήθειες μας οδήγησαν στη δημοσιονομική εκτροπή» σημείωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, αναφερόμενος στην επικείμενη συγχώνευση της Αρχής έκανε λόγο για «ουσιαστική υποβάθμισή της», σημειώνοντας πως η διαφάνεια για τα στοιχεία των συμβάσεων του Δημοσίου, είναι βασικό στοιχείο της Δημοκρατίας».

