“Special Report”: η κρίση στην Ουκρανία και η δολοφονία του Μπακάρι Χέντερσον (εικόνες)

Δύο απεσταλμένοι επί ουκρανικού εδάφους μεταδίδουν συνεντεύξεις, εικόνες και το κλίμα που επικρατεί στην Ουκρανία. Ακόμη, οι γονείς του φοιτητή που δολοφονήθηκε μιλούν για όλους και για όλα.

Ακόμη δύο δυνατές έρευνες παρουσιάζει η εκπομπή «Special Report», την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

Στα πρόθυρα πολέμου

Καθώς ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία την αναμέτρηση της Ουκρανίας με την τεράστια πολεμική μηχανή της Ρωσίας που έχει απλώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το βορρά μέχρι το νότο, κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της χώρας, το «Special Report» πραγματοποιεί αποστολή στην Ουκρανία και μεταφέρει το κλίμα των ημερών. Για ποιο λόγο έχει, πραγματικά, στηθεί αυτό το σκηνικό πολέμου στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και τι εξελίξεις θα φέρει στην οικονομία και την ενεργειακή «σκακιέρα»;

Από το Κίεβο, ο Αντώνης Φουρλής αναζητά τις απαντήσεις, μιλώντας με αναλυτές, πολιτικούς και πολίτες που έχουν βιώσει τα ταραχώδη γεγονότα των τελευταίων ετών, από τις διαδηλώσεις στην πλατεία Μαϊντάν πριν από οκτώ χρόνια και την επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία, μέχρι τη σημερινή κρίση. Με την κάμερα της εκπομπής, παρακολουθεί την αγωνιώδη προετοιμασία των Ουκρανών - ανδρών και γυναικών - που παίρνουν τα όπλα, ακόμα και για πρώτη φορά στη ζωή τους, με στόχο να αντισταθούν. Ανάμεσα σε εκείνους που τους εκπαιδεύουν, μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων, βρίσκεται κι ένας Έλληνας που έχει μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει.

Η ομάδα του «Special Report» εισέρχεται, επίσης, σε χώρους που κανένας δεν φαντάζεται ότι μπορεί να μετατραπούν σε καταφύγια από βομβαρδισμούς, ενώ επισκέπτεται και το «παλάτι» που εγκατέλειψε διωγμένος ο διεφθαρμένος πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, σε μια ιστορική στιγμή που έκρινε την πορεία της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μαζανίτης στέλνει τη δική του ανταπόκριση από τη Μαριούπολη των Ελλήνων, την κοιτίδα των σχεδόν 150.000 Ελλήνων ομογενών που ζει εδώ και οκτώ χρόνια υπό την απειλή ενός πολέμου. Εκπρόσωποι της ομογένειας, μαθήτριες σε ελληνικά σχολεία, αλλά και Έλληνες κάτοικοι στα χωριά της «πρώτης γραμμής» μιλούν στο «Special Report» για τη ζωή τους στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Ουκρανίας και τις προετοιμασίες τους για μια νέα μάχη που απεύχονται.

Δικαίωση για το παιδί τους

Ήταν Ιούλιος του 2017 όταν ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας Μπακάρι Χέντερσον μπήκε σε ένα μπαρ στον Λαγανά της Ζακύνθου μαζί με φίλους του. Χρειάστηκαν λίγα μόλις λεπτά, εκείνο το μοιραίο βράδυ, για να γίνουν οι διακοπές του ένας εφιάλτης.

Ο άγριος ξυλοδαρμός, που θύμιζε λιντσάρισμα από άλλες εποχές και είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου, συγκλόνισε τη χώρα και απασχόλησε έκτοτε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Καθώς η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκινά αυτήν την εβδομάδα, η Μαρία Σαράφογλου συναντά την οικογένεια του δολοφονημένου Αμερικανού που έρχεται να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα εκδίκαση της υπόθεσης, απογοητευμένη από τις ελαφριές ποινές που είχαν αρχικώς επιβληθεί στους κατηγορούμενους. Η Τζιλ και ο Φιλ Χέντερσον, γονείς του Μπακάρι, μιλούν στο «Special Report» για τον γιο τους που είχε όλο το μέλλον μπροστά του, και την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους που τους σημάδεψε για πάντα.

Στην κάμερα της εκπομπής, εξομολογούνται πως ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο όσα συνέβησαν το τραγικό βράδυ της δολοφονίας, αλλά δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν τον αγώνα τους ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του Μπακάρι.

