Απατεώνας παρίστανε τον ιδιοκτήτη διαμερισμάτων και “άρπαζε” προκαταβολές

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις απάτης. Πως εξαπατούσε τα θύματά του ο επιτήδειος.



Στη σύλληψη ενός 40χρονου, που προσποιείτο τον ιδιοκτήτη διαμερισμάτων και αποσπούσε προκαταβολές, από πλήθος ατόμων που ενδιαφέρονταν να ενοικιάσουν τα επίμαχα ακίνητα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος από τον Αύγουστο του 2021, εξαπατούσε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών και του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, μετά από αναζήτηση διαμερισμάτων προς ενοικίαση μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο, όταν εντόπιζε το «κατάλληλο» διαμέρισμα με γνώμονα την προσέλκυση πολλών ενδιαφερομένων ενοικιαστών και την απόδοση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ενοικίου, εμφανίζονταν ο ίδιος ως υποψήφιος ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη. Αφού ερχόταν σε συμφωνία μαζί του για τη μίσθωση του ακινήτου και τον έπειθε ότι θα καταβάλλει τη χρηματική εγγύηση σε άμεσο χρονικό διάστημα, παραλάμβανε τα κλειδιά. Στη συνέχεια, δημιουργούσε αγγελία σε ιστοσελίδα για την ενοικίαση του εν λόγω ακινήτου, υποδυόμενος τον ιδιοκτήτη. Μέσω τηλεφώνου κανόνιζε τα ραντεβού στον χώρο των ακινήτων και αφού συμφωνούσαν για τη μίσθωση, λάμβανε χρηματικό ποσό ως εγγύηση, εξαπατώντας τους κατ' αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, για να είναι πειστικός, τους παρέδιδε και κλειδιά που δεν αντιστοιχούσαν στις θύρες των οικιών.

Από το κάθε θύμα του λάμβανε χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονταν από 50 έως 600 ευρώ και το κάθε διαμέρισμα το «νοίκιαζε» σε έως και 5 άτομα ταυτόχρονα.



Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις απάτης , ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.050 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

