Life

“Το Πρωινό”: Πρωτιά για ακόμα μια εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει δυνατά την ανοδική της πορεία η εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα.



Στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του ήταν το «Πρωινό» και την εβδομάδα 14-18 Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας δυνατά την ανοδική του πορεία.

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 15,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54, και ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή τους.

Το πιο πιστό κοινό του «Πρωινού» ήταν οι γυναίκες, όπου σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα σημείωσε 20,7%, ενώ και οι άνδρες ήταν στην παρέα της εκπομπής με ποσοστό που έφτασε το 16,8%.

Η υψηλότερη τηλεθέαση ημέρας, για το συγκεκριμένο διάστημα, ήταν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας μερίδιο 19,1%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Τατσόπουλος: ο “Άγιος Παϊσιος, η αποβλάκωση και η “βιομηχανία θαυμάτων” (βίντεο)

Δολοφονία Μακρή: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο

ΗΠΑ: Άνδρας έσωσε δύο παιδιά από φλεγόμενο κτήριο (βίντεο)