ΕΟΔΥ - κορονοϊός: τα κρούσματα σε παιδιά και τα μέτρα στα σχολεία

Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για τα κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων στα σχολεία.

Από την έναρξη της νέας χρονιάς και λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του στελέχους Όμικρον υπήρξε σημαντικός προβληματισμός αναφορικά με την πιθανολογούμενη επικείμενη ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού μετά το άνοιγμα των σχολείων τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Παράλληλα υπήρξε προβληματισμός αναφορικά με τα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμοσθούν για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 στα παιδιά.

Για το σκοπό αυτό, στις 09 Ιανουαρίου 2022 εφαρμόστηκε οριζόντιος διαγνωστικός έλεγχος τρεις φορές την εβδομάδα στους εκπαιδευτικούς και σε ολόκληρη την πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών 4-18 ετών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν περίπου 4.200.000 τεστ για την πρώτη εβδομάδα της επαναφοράς στις σχολικές αίθουσες. Η πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών 4-18 ετών είναι η μοναδική που ελέγχεται εξ ολοκλήρου. Παράλληλα το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων προβλέπει εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους σε περίπτωση κρούσματος σε μια τάξη, καθώς και εφαρμογή επιπλέον προληπτικών μέτρων.

Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων από την επιτήρηση του ΕΟΔΥ προκύπτει ότι μετά το άνοιγμα των σχολείων λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν, παρατηρήθηκε σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 4-18 ετών (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).

Συγκεκριμένα, την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου (03/01-09/01/22) στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 4-18 ετών δηλώθηκαν συνολικά 43.816 κρούσματα λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ενώ ο αριθμός αυτός παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα (με εύρος κρουσμάτων από 36.444 έως 43.349 ανά εβδομάδα) μέχρι και τις 15/02/2022, οπότε και εμφανίστηκε μείωση των κρουσμάτων στα 11.831 ανά εβδομάδα.

Τα δεδομένα της επιτήρησης υποδεικνύουν ότι η εβδομαδιαία επίπτωση των κρουσμάτων COVID-19 παρέμεινε σταθερή στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 4-18 ετών, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το άνοιγμα των σχολείων απέτρεψαν την έξαρση της διασποράς του ιού στα παιδιά, παρά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα 4-11 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν τα μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά και λόγω της μεγάλης μολυσματικότητας του στελέχους Όμικρον εκτιμάται ότι θα συνέβαινε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, ανάλογη με την εκθετική αύξηση που συνέβη την περίοδο των εορτών στην ηλικιακή ομάδα των νεαρών ενηλίκων.

Τα μέτρα πρόληψης στα σχολεία αποτελούν ένα θετικό παράδειγμα αποτελεσματικής πρόληψης της διασποράς με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πίνακας 1. Αριθμός κρουσμάτων ηλικίας 4-18 και ποσοστό ως προς το σύνολο των κρουσμάτων με γνωστή ηλικία ανά ISO εβδομάδα λήψης δείγματος με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τις 03/01/2022 έως και τις 15/02/2022





4-18 ετών ISO Εβδομάδα Σύνολο κρουσμάτων με γνωστή ηλικία Αριθμός % 2022-W01 241509 43816 18.14 2022-W02 146047 36444 24.95 2022-W03 132374 43349 32.75 2022-W04 127659 40933 32.06 2022-W05 124627 39276 31.51 2022-W06 124825 41456 33.21 2022-W07* 33861 11831 34.94 Σύνολο 2.074.122 477.083 23.00





*Η εβδομάδα W07 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και συνεπώς ο αριθμός κρουσμάτων δεν είναι συγκρίσιμος με τις προηγούμενες εβδομάδες

Διάγραμμα 1. Αριθμός κρουσμάτων σε παιδιά (4-18 ετών) ως προς το σύνολο των κρουσμάτων με γνωστή ηλικία ανά ISO εβδομάδα βάσει ημερομηνίας λήψης δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τις 06/12/2021 έως και τις 15/02/2022

