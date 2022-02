Καιρός

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή.

Επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι ισχυρές, αναμένουμε την Τρίτη. Χιονοπτώσεις, που από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πυκνές, θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια και σε ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα σταδιακά στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους και στο Ιόνιο τη νύχτα θα ενισχυθούν έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και την Θράκη, περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το απόγευμα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη νύχτα στα ανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις κατά τόπους από το απόγευμα πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από το πρωί μέχρι το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις που από το απόγευμα στην Ήπειρο, όπου θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές θα είναι κατά τόπους πυκνές. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί ενισχυόμενοι τη νύχτα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που από νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ από το απόγευμα στη Θεσσαλία θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 5 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το πρωί στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία και τη Θράκη, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.





