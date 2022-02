Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας επιστρατεύει την συριζαϊκή λογιστική για τις απευθείας αναθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις της περιόδου 2020-2021, περιλαμβάνει η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Τσίπρας, προκειμένου να εφεύρει αντιπολιτευτικό αφήγημα, επιστρατεύει ξανά την "συριζαϊκή λογιστική" και βγάζει στο τέλος έναν αχταρμά», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και επισημαίνει, «Ενώ μέχρι σήμερα μιλούσε για απευθείας αναθέσεις 5 δισ. ευρώ, σήμερα το ποσόν ανέβηκε στα 7 δισ. Οι απευθείας αναθέσεις βέβαια κατέβηκαν από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα στα 2,7 δισ. και για να φθάσει στο νούμερο που θέλει, προσθέτει και συμβάσεις των Δήμων και των Περιφερειών αλλά και κλειστούς διαγωνισμούς.

Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία του ΚΗΜΔΙΣ, στο διάστημα 2020-21 οι απευθείας αναθέσεις του κεντρικού κράτους ανήλθαν στο ποσό των 1,7 δισ. Η ανάγκη των αναθέσεων προέκυψε από τις πιεστικές συνθήκες του χρόνου στον οποίο έγιναν και τις έκτακτες συνθήκες τις οποίες αντιμετώπισε η χώρα.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν απόλυτα νόμιμες και διαφανείς. Όλες δε οι συμβάσεις αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουν λάβει την έγκρισή του. Καμία σχέση, δηλαδή, με βοσκοτόπια και με περίεργες διαδρομές εκατομμυρίων», καταλήγει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απάντηση εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

"Το σχέδιο Μητσοτάκη με την κωδική ονομασία «το μεγάλο πλιάτσικο» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα βάζει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με φτηνή προπαγάνδα να απαντήσει για τον ιστορικό αριθμό απευθείας αναθέσεων με αοριστολογίες.

Φυσικά «το μεγάλο πλιάτσικο» Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει πριν την πανδημία. Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μια ημέρα πριν να πάρουν έργα και επιχειρήσεις άσχετες με τα έργα που πήραν έκαναν από τότε πάρτι καθημερινά. Απλά η πανδημία ήρθε και τους έδωσε νέες δικαιολογίες για ακόμα μεγαλύτερο φαγοπότι.

Καθώς η ελληνική κοινωνία υποφέρει από τις ανατιμήσεις, τον γενικευμένο πληθωρισμό και την ακρίβεια στην αγορά ενέργειας κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν βρει τη μεγάλη ευκαιρία για πλουτισμό.

Το ακόμα μεγαλύτερο κακό είναι ότι περιμένουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να συνεχίσουν στην υγειά των κορόιδων.

Ξέρουν καλά όμως ότι η λαιμαργία τους θα μείνει ανικανοποίητη από την επομένη των εκλογών. Ίσως αυτός να είναι και ο μοναδικός λόγος που ο κ. Μητσοτάκης δεν σηκώνει το γάντι στο αίτημα του Αλέξη Τσίπρα".

Ειδήσεις σήμερα:

Έμφυλη βία - Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του μπροστά στο μωρό της

Δολοφονία Μακρή: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο

Οπαδική βία - Μέτρα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των συνδέσμων