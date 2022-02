Αθλητικά

Η Αργεντινή κορυφαία χώρα στον κόσμο σε “εξαγωγές” ποδοσφαιριστών

Με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη Βραζιλία. Έκπληξη η τρίτη θέση της λίστας. «Απόλυτη ποδοσφαιρομάνα» η Λατινική Αμερική.

H Αργεντινή εδραιώθηκε ως η κορυφαία χώρα στον κόσμο στις «εξαγωγές» ποδοσφαιριστών για δέκατη συνεχή χρονιά, με συνολικά 3890 παίκτες, ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (2780) και το Μεξικό (578), όπως αναφέρει η τελευταία έκθεση της εταιρείας Euromericas Sport Marketing για το 2022.

Πίσω από την πρώτη τριάδα ακολουθούν Κολομβία (411), Παραγουάη (376), Ουρουγουάη (324), Περού (212), Ισημερινός (198) και η Χιλή (145).

«Σε ό,τι αντιστοιχεί στην τελευταία δεκαετία, οι "εξαγωγές" Αργεντινών παικτών έχουν αυξηθεί κατά 1450%, το 82% προορίζεται για τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά οι "εξαγωγές" έχουν αυξηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι ισχυρότερες τάσεις είναι η Κίνα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια» εξηγεί στην ιταλική ιστοσελίδα "Calcio e finanza" ο ομότιμος καθηγητής αθλητικού μάρκετινγκ, Χεράρδο Μολίνα.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια συμπληρωματική δειγματοληψία με τις απόψεις των οπαδών των δύο κορυφαίων χωρών. Στη Βραζιλία, το 65% πιστεύει ότι οι παίκτες δεν πρέπει να συνεχίσουν να εξάγονται, ενώ παρόμοια σκέψη υπάρχει και στην Αργεντινή, όπου το 76% εξέφρασε την άποψη ότι «το ποδόσφαιρο της χώρας είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο και, ως εκ τούτου, έχει το δικαίωμα να έχει τους παίκτες του στη δική της επικράτεια».

