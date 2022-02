Κοινωνία

Κερατσίνι: έκρυβαν ηρωίνη σε πυροσβεστήρες

Οι δύο συλληφθέντες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Τι άλλο εντοπίστηκε στηνκατοχή τους.

Ηρωϊνη καθαρού βάρους 9 κιλών και 940 γραμμαρίων, περιείχαν δύο πυροσβεστήρες, που εντοπίστηκαν εντός ταξιδιωτικού σάκου δύο 34χρονων αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ (20/2) στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους δύο συλληφθέντες να σταματήσουν αναφέροντας τους την ιδιότητα τους, πλην όμως αυτοί προέβαλαν σθεναρή αντίσταση έως ότου ακινητοποιήθηκαν. Εντός του σάκου υπήρχαν δύο πυροσβεστήρες που περιείχαν την ποσότητα ηρωίνης, ενώ κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 670 ευρώ, ένα ζευγάρι γάντια και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

