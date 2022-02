Κόσμος

Ουκρανία: Ο Πούτιν ρίχνει λάδι… στη φωτιά

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας προχωράει στην αναγνώριση της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Η απόφαση στο ζήτημα της αναγνώρισης από την Ρωσία της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» θα ληφθεί σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η ανεξαρτησία των δύο αυτών δημοκρατιών.

Την ίδια στιγμή, ο Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συμφώνησε «καταρχήν» να οργανωθεί σύνοδος κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως πρότεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, αφού συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο κρατών την Πέμπτη και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει γίνει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Τη διεξαγωγή της συνόδου πρότεινε νωρίτερα στους ηγέτες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

