Κορονοϊός – Βρετανία: Άρση όλων των περιορισμών

Τι ανακοίνωσε ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον

Το σχέδιο για την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, ακόμη και της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους νοσούν, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (21.2.2022) ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, χαιρετίζοντας τη νέα εποχή μετά την πανδημία.

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα 38.409 νέα κρούσματα κορονοϊού και 15 θανάτους ασθενών που είχαν διαγνωστεί θετικοί έως και 28 ημέρες νωρίτερα. Τα νούμερα παρουσιάζουν άνοδο καθώς χθες Κυριακή, είχαν ανακοινωθεί 25.696 νέες μολύνσεις και 74 θάνατοι.

Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, ο εβδομαδιαίος δείκτης τόσο για τις νέες μολύνσεις όσο και για τους θανάτους παρουσιάζει πτωτική τάση σε σύγκριση με εκείνους των προηγούμενων εβδομάδων.

Ειδικότερα, τις τελευταίες επτά ημέρες καταγράφεται μείωση των νέων μολύνσεων κατά 20,5% και των θανάτων κατά 19,1% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, η Βρετανία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία με περισσότερους από 161.000 νεκρούς.

