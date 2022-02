Πολιτική

Αυγενάκης στον ΑΝΤ1: οι λέσχες φιλάθλων θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όχι όμως οι χούλιγκανς

Όλα όσα είπε στον ΑΝΤ1 για τα νέα μέτρα καταπολέμησης της οπαδικής βίας ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο υφυπουργός μετά την ψήφιση των μέτρων από την κυβέρνηση για την καταπολήμιση της οπαδικής βίας, αλλά και την έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση είπε χαρακτηριστικά:

"Δεν θα ασχοληθώ με την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά με την ουσία". Ο υπουργός τόνισε ότι ενεργοποίησαν νόμους με το που ανέλαβε οι ίδιος που μέσα από κάμερες και υλικού να μπορούν να εξιχνιάζονται περιπτώσεις οπαδικής βίας όπως εκείνη του Άλκη Καμπανού ακόμη και αν είναι μακριά από το γήπεδο και πρόσθεσε: "Καμία ουσία δεν υπάρχει στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κρινόμαστε ως κυβέρνηση"

Ο υφυπουργός επισήμανε, στον λίγο πιο έντονο διάλογο που είχε με τον Νίκο Χατζηνικολάου: "Έχουμε νεκρούς δε θα ασχολούμαστε με ανακοινώσεις. Έχουμε υποχρέωση στην κοινωνία να μειώσουμε τις περιπτώσεις οπαδικής βίας. Αν θέλετε να ασχοληθούμε με την αντιπολίτευση, ευχαρίστως, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πιο σημαντικά."

Όσον αφορά τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν, ανέφερε πως “οι λέσχες φιλάθλων θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όχι όμως οι χούλιγκανς”.

Όσον αφορά τα περιστατικά οπαδικής βίας, ο υφυπουργός ανέφερε πως “η οπαδική βία και τα περιστατικά αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στον αθλητισμό”.





