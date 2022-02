Κόσμος

Ουκρανία: ο Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Ντονμπάς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία, με το Κρεμλίνο να δείχνει "τα δόντια του".

Η κατάσταση στην Ουκρανία ολοένα και εντείνεται με τις σειρήνες πολέμουν να ηχούν ολοένα και πιο δυνατά.

"Λάδι στη φωτιά" έρχεται να ρίξει η απόφαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας για τις "κόκκινες" περιοχές της Ουρανίας και το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε, στο διάγγελμά του, ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας θέλουν όλα τα καλά από τη Ρωσία χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση.

Ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για κλοπή ρωσικού φυσικού αερίου κατά το παρελθόν, για τη χρήση της ενέργειας ώστε να εκβιάσει τη Ρωσία. Ο Πούτιν κατήγγειλε την αύξηση των νεοναζί, όπως τους αποκάλεσε, στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είχε ποτέ την παράδοση ενός γνήσιου κράτους, δήλωσε.

Η κατάρρευση το 1991 της Σοβιετικής Ένωσης βρήκε τη Ρωσία κατακλεμμένη και την έθεσε σε δύσκολη θέση.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν μολυνθεί από τον ιό του εθνικισμού και της διαφθοράς, δήλωσε κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του ο πρόεδρος της Ρωσίας, προσθέτοντας πως η Ουκρανία δεν κατάφερε να επιτύχει μια σταθερή κρατική υπόσταση και χρειάστηκε, επομένως, να στηριχθεί σε ξένες χώρες, όπως τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία διοικείται από ξένες δυνάμεις κι αυτό επηρεάζει όλα τα επίπεδα των αρχών.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως οι «κενές» υποσχέσεις του δυτικού πολιτισμού συνοδεύονται από τη διαφθορά που ανθίζει, τη φτώχεια και μια βιομηχανία στο χείλος της διάλυσης.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία έχει περιθωριοποιηθεί, ενώ κατήγγειλε ότι το Κίεβο προετοιμάζεται να «εκτελέσει» τη ρωσική ορθόδοξη εκκλησία.

Η Ουκρανία είναι μια αποικία των ΗΠΑ με ένα καθεστώς «μαριονέτα», κατήγγειλε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους. Εξάλλου, οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν την Ουκρανία να διαπράττει εγκλήματα.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να κατασκευάσει τα δικά της πυρηνικά όπλα, λέει ο Πούτιν κι αν η Ουκρανία αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής, η συνολική κατάσταση θα αλλάξει δραστικά, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπογράμμισε πως τα πυρηνικά όπλα ισοδυναμούν με προετοιμασία επίθεσης εναντίον της Ρωσίας.

Η Ουκρανία, άλλωστε, κατακλύστηκε από δυτικά όπλα τους τελευταίους μήνες και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ μετέτρεψαν αδιάντροπα την Ουκρανία σε ένα θέατρο πολέμου, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να τους ενημερώσει πως αποφασίστηκε η αναγνώριση «στο προσεχές μέλλον» της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς,του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ.

«Κατάφωρη παραβίαση του δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ» αποτελεί η αναγνώριση των αποσχισθεισών περιοχών στην Ουκρανία αναφέρει με τουίτ της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, σημειώνει, «Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ. Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σε αλληλεγγύη με την Ουκρανία».

