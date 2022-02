Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεμιστοκλέους: Ξεπεράσαμε τα 20 εκατομμύρια εμβολιασμούς

Περίπου 300.000 οι πολίτες άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Τι είπε για το ενδεχόμενο εμβολιασμών στα φαρμακεία.

Ξεπεράστηκαν σήμερα, οι 20 εκ. εμβολιασμοί κατά της covid-19. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν τελειώνει, και ο πολίτης που θέλει να εμβολιαστεί, βρίσκει ραντεβού σε 24 με 48 ώρες. Περίπου 300.000 πολίτες άνω των 60 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι και θα επιβληθεί το πρόστιμο, με τα νέα ραντεβού να κινούνται χαμηλά, περίπου 1000 την ημέρα.

Τα παραπάνω ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19. Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στο εμβόλιο της Novavax, λέγοντας ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε ακριβή ημέρα παράδοσης και γι αυτό δεν έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τα ραντεβού.

Ειδικότερα για την πορεία των εμβολιασμών, είπε ότι με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7. 837.000 πολίτες, δηλαδή το 74,6% του γενικού πληθυσμού και το 84,3% του ενήλικου πληθυσμού. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση, είναι 74,9% του γενικού πληθυσμού και 85,4% του ενήλικου πληθυσμού.

Περισσότεροι από 7.500.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,3% του γενικού πληθυσμού και 80,3% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 71,4% του γενικού πληθυσμού και 82,5% του ενήλικου πληθυσμού.

Σχετικά με την αναμνηστική δόση, είπε ότι δικαιούχοι είναι 5.828.000 πολίτες, ποσοστό 77,9% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. "Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 5.260.000 εμβολιασμοί, ποσοστό 90,2% επί των δικαιούχων και 100.000 πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 1,6% επί των δικαιούχων. Από τους 5.090.000 πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει επτά μήνες με τα εμβόλια δύο δόσεων και τρεις μήνες με το μονοδοσικό, εμβολιάστηκαν με την αναμνηστική δόση σε ποσοστό 95,7%, δηλαδή 4.871.000, πολίτες και μόνο ένα 4,3% δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα την αναμνηστική δόση".

Απαντώντας σε ερώτηση αν τα εμβόλια κατά της covid-19 θα γίνονται και από φαρμακεία, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι "οι διάφορες συνθήκες που θα επέτρεπαν τον εμβολιασμό από τα φαρμακεία δεν έχουν αλλάξει στα εμβόλια της covid-19. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να φτάσουμε και 150.000 εμβολιασμούς με το πρόγραμμα που υπάρχει τώρα", κατέληξε.

