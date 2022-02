Κοινωνία

Κηφισιά: Ληστεία σε διαγνωστικό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο δράστες εισέβαλλαν με όπλα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο.

Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας λίγο πριν τις 7 σε χώρο που στεγάζει διαγνωστικό κέντρο και ιατρεία, στην Κηφισιά, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 197.

Δυο δράστες εισέβαλαν στο διαγνωστικό κέντρο και απείλησαν με όπλα το προσωπικό, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν μετρητά από τα ταμεία.

Σύμφωνα με τος πρώτες πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν από τη σημείο με δίκυκλο.

Η ληστεία καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους.

Έμφυλη βία - Ηράκλειο: Ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του μπροστά στο μωρό της

Δολοφονία Μακρή: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο

Πάτρα - Θάνατος τριών κοριτσιών: τι απαντά ο ιατροδικαστής