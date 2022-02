Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Επιστροφή με το… δεξί στο Ντουμπάι

Ο Σέρβος πρωταθλητής επέστρεψε στα κορτ μετά την περιπέτεια του στην Αυστραλία και αποθεώθηκε.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, άρχισε με μία πειστική νίκη (6-3, 6-3) επί του Ιταλού Λορέντζο Μουσέτι τις υποχρεώσεις του στο 2022, μπαίνοντας «με το δεξί» στο τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο 34χρονος δεν έδειξε επηρεασμένος από την περιπέτεια του στην Αυστραλία, παίρνοντας άνετα την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο.

Ήταν ο πρώτος αγώνας του Τζόκοβιτς στο 2022, καθώς οι ελπίδες του να αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Όπεν «έσβησαν» μετά την απέλασή του από τη χώρα, λόγω της απόφασής του να μην εμβολιαστεί για την COVID-19.

Σήμερα, πάντως, ο Τζόκοβιτς απέδειξε γιατί ήταν φαβορί για να κερδίσει τον 10ο τίτλο του στο Αυστραλιανό Όπεν και το 21ο Γκραν Σλαμ της καριέρας του.

Αφού επευφημήθηκε στο γήπεδο από το πλήθος, ο Τζόκοβιτς έσπασε το σερβίς του Μουσέτι στο τέταρτο γκέιμ ενός πρώτου σετ ρουτίνας.

Ο Τζόκοβιτς, υπό το βλέμμα της συζύγου του Γελένα, έκανε νωρίς μπρέικ στο δεύτερο σετ με forehand.

Έριξε για λίγο το ρυθμό του όταν σέρβιρε στο 3-2, αναγκάστηκε να σώσει πόντους μπρέικ, αλλά ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ...

Ακόμα κι αν ο Τζόκοβιτς πανηγυρίσει τον τίτλο του Ντουμπάι για έκτη φορά στην καριέρα του, ενδέχεται να χάσει το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αυτή την εβδομάδα εάν ο Ντάνιελ Μεντβέντεφ κερδίσει τον τίτλο του Ακαπούλκο.

