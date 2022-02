Κόσμος

Ουκρανία - Δύση κατά Ρωσίας: κυρώσεις μετά από την απόφαση Πούτιν

ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία διαμηνύουν πως θα υπάρξει ισχυρή απάντηση στην αναγνώριση των αποσχισθεισών ροσώφωνων περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας συμφώνησαν πως πρέπει να απαντήσουν στην απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Απέφυγε να διευκρινίσει τι είδους κυρώσεις σκοπεύει να επιβάλει η Δύση στη Ρωσία.

Διευκρίνισε ότι ο κ. Σολτς είχε συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να μη χαλαρώσουν τη δέσμευσή τους σε ό,τι αφορά στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, υπογράμμισε.

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύθηκε κάθε εμπορική συναλλαγή και κάθε επένδυση φυσικών ή νομικών προσώπων της χώρας του στις δύο αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες της ανατολικής Ουκρανίας που αναγνωρίστηκαν επίσημα από τη Ρωσία χθες Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση κάθε «νέας επένδυσης» στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ από αμερικανικά νομικά και φυσικά πρόσωπα, όπου κι αν βρίσκονται, καθώς και «οι εισαγωγές στις ΗΠΑ, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών, υπηρεσιών ή τεχνολογίας» από τις δύο περιφέρειες. Η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να ανακοινώσει περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας σήμερα, παραμένει πάντως ασαφής για το περιεχόμενό τους.

«Θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα (...) για αυτή την ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους. Ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, δρούσαν ρώσοι στρατιωτικοί επί οκτώ χρόνια – κάτι που η Μόσχα αρνείται – και τώρα ο ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να «δράσει ανοικτά σε αυτή την περιοχή», κάτι στο οποίο θα «αντιδράσουμε αναλόγως». Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο κ. Μπάιντεν δεν προτίθεται να αναπτύξει αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει κυρώσεις σε βάρος ρωσικών νομικών και φυσικών προσώπων, που θα είναι «αναλογικές», μετά τις ανακοινώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για την ανατολική Ουκρανία, διεμήνυσε η γαλλική προεδρία.

«Ο κατάλογος βρίσκεται υπό κατάρτιση, θα βάλουμε στο στόχαστρο έναν ορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων στο Ντονμπάς (σ.σ. στην ανατολική Ουκρανία) που συνδέονται άμεσα με τα ρωσικά συμφέροντα και θα προσαρμοστούμε στις εξελίξεις της επικαιρότητας», ανακοίνωσε το Παρίσι, διευκρινίζοντας ότι οι κυρώσεις των Βρυξελλών θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την Δευτέρα την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία φιλορωσικών αποσχισθεισών περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας και ζήτησε "στοχευμένες ευρωπαϊκές κυρώσεις" σε βάρος της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί σε συνεδρίαση στενού κλιμακίου του υπουργικού του συμβουλίου αφιερωμένη στην κρίση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να εγκριθεί η επιβολή «μεγάλου πακέτου κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η αυστριακή κυβέρνηση καταδίκασε την αναγνώριση από τη Μόσχα των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και συγκάλεσε για την Τρίτη έκτακτο «υπουργικό συμβούλιο κρίσης», προκειμένου να αποφασίσει τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο.





