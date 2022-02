Κόσμος

Ουκρανία - Μακρόν για Πούτιν: παρανοϊκή η ομιλία του

Η Γαλλία βλέπει “ιδεολογική παρεκτροπή” του Ρώσου Προέδρου, μετά και το διάγγελμα του για αναγνώριση ανεξαρτησίας περιοχών της Ουκρανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται σε «κάποιου είδους ιδεολογική παρεκτροπή» και στην ομιλία του χθες Δευτέρα ανέμιξε «δύσκαμπτους» και «παρανοϊκούς» προβληματισμούς, έκρινε το Ελιζέ, αντιδρώντας στο διάγγελμα με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε την ανεξαρτησία περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έκανε την ξεκάθαρη επιλογή να αθετήσει τις δεσμεύσεις του», «δεν τήρησε τον λόγο που έδωσε» στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισαν οι υπηρεσίες του τελευταίου, χωρίς να αποκλείουν νέες ρωσικές «στρατιωτικές ενέργειες».

