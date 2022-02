Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι μπήκε σε βιβλιοπωλείο (εικόνες)

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το κατάστημα και όλοι απορούν πως βρέθηκε εκεί το μικρό τσακάλι.

Ένας απρόσμενος επισκέπτης μπήκε σε βιβλιοπωλείο, στην Θεσσαλονίκη.

Ένα μικρό τραυματισμένο τσακάλι τρύπωσε μέσα στο κατάστημα στην περιοχή της 25ης Μαρτίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία του δήμου η «Άγρια Φύση», η οποία προσέτρεξε στο σημείο προκειμένου να το παραλάβει και να το φροντίσει, σύμφωνα με το voria.gr.

Άμεσα απομακρύνθηκε το τσακάλι, το οποίο είχε κρυφτεί πίσω από έναν πάγκο στην αποθήκη του βιβλιοπωλείου.

Το μικρό τσακάλι ήταν χτυπημένο στο πόδι του.

Το τσακάλι εκτιμάται ότι έφτασε στο κέντρο της πόλης πιθανότατα με κάποιο όχημα, άγνωστο όμως κάτω από ποιες συνθήκες.

Πηγή: voria.gr





