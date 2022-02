Αθλητικά

Serie A: Η Νάπολι στραβοπάτησε στη Σαρδηνία και δεν έπιασε κορυφή

Η εκ των ουραγών Κάλιαρι έκοψε τον δρόμο των Ναπολιτάνων προς την κορυφή όπου παραμένει η Μίλαν.

Η Νάπολι δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό απ' τη Σαρδηνία, μένοντας στο 1-1 με την Κάλιαρι στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Serie A κι έχασε τεράστια ευκαιρία για να «πατήσει» στην κορυφή, πιάνοντας τη Μίλαν στους 56 βαθμούς.

Η ομάδα του Μπάμπη Λυκογιάννη (μπήκε αλλαγή στο γήπεδο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στη θέση του Νταλμπέρτ) έκοψε το δρόμο των «παρτενοπέι» προς το πιο υψηλό σκαλί του βαθμολογικού πίνακα, σε μία τρομερή αγωνιστική, όπου απέτυχαν να νικήσουν και οι πέντε πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Η Κάλιαρι μάλιστα (που παρέμεινε στην επικίνδυνη ζώνη) έφτασε ένα... βήμα απ' τη μεγάλη νίκη, έχοντας πάρει προβάδισμα στο σκορ απ' το 58' με τον Περέιρο, όμως ο Βίκτορ Οσιμιέν με εντυπωσιακό άλμα και κεφαλιά στο 87' «έσωσε» τουλάχιστον το βαθμό για τους Ναπολιτάνους που βρίσκονται πλέον στο -2 απ' την πρώτη θέση.

