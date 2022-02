Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Μικρούλης: κινητή νεκροφόρα στην θάλασσα, χωρίς κανέναν έλεγχο (βίντεο)

Συγκινεί ο οδηγός και στενός φίλος των Ελλήνων αγνοούμενων για τις άθλιες συνθήκες στις καμπίνες. Τι λέει για τις σκάλες των ναυτικών, τα “κολλημένα” οχήματα στα γκαράζ.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Άγγελος Μικρούλης, οδηγός φορτηγού και φίλος των δύο αγνοούμενων Ελλήνων οδηγών που αγνοούνται για πέμπτη ημέρα, μετά από την φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο «Euroferry Olympia» την Παρασκευή.

«Ο Νίκος ο επαγγελματίας, γιατί έτσι και τον ξέρει όλη η πιάτσα των μεταφορών, κανένας δεν τον ξέρει ως Νίκο Μπεκιάρα, αλλά και ο Κώστας ο Γεροντιδάκης, τον γιό του τον ξέρω από 1 έτους, είναι "αδέλφια μου", δεν είναι απλώς φίλοι μου», είπε ο κ. Μικρούλης

Όπως είπε, θα μπορούσαν τα στελέχη της ΕΜΑΚ που κάνουν έρευνα για τους αγνοούμενους να κάνουν την αντίθετη διαδρομή από εκείνη που ακολούθησε ο Λευκορώσος οδηγός που βγήκε ζωντανός από το πλοίο την Κυριακή, σημειώνοντας πως «στα γκαράζ έχει κάτι σκαλιά, ανθρωποθυρίδες, που χρησιμοποιούν οι ναυτικοί για να μην πηγαίνουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Από εκεί που βγήκε ο Λευκορώσος, μπορούσαν αντίθετα να πάνε για έρευνα. Είναι "υπόγειο" το γκαράζ, είναι μέσα στην θάλασσα. Αυτά τα γκαράζ σφραγίζονται».

Συμπλήρωσε πως «είναι κινητή νεκροφόρα στην θάλασσα αυτά τα καράβια. Ο καθρέφτης μου είναι 30 πόντους, μου λένε "κλείσε τον καθρέφτη αφού παρκάρεις" και φέρνουν κολλητά το άλλο αυτοκίνητο. Αν δεν βγω εκείνη την στιγμή, εγκλωβίστηκα μέσα στο αυτοκίνητο», ενώ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Όταν έχει καιρό, κοπανάει το ένα αυτοκίνητο με το άλλο»

«Εγώ κοιμόμουν στο αυτοκίνητο, γιατί πώς να πας επάνω; Πας να ακουμπήσεις στην καρέκλα και βρίσκεις τόση μάκα στην καρέκλα. Το καλοκαίρι δεν σου δίνουν την καμπίνα ακόμη και αν την έχεις πληρώσει, γιατί την πουλάνε στον τουρίστα. Στην Ηγουμενίτσα πούλησαν την καμπίνα, παρότι την είχαμε πληρώσει μαζί με άλλους δύο οδηγούς. Μας ξύπνησαν μέσα στην νύχτα. Με έβαλαν να κοιμηθώ στο κρεβάτι του κρατητηρίου, που όμως δεν άνοιγε η πόρτα από μέσα και εγκλωβίστηκα εκεί!», ανέφερε σχετικά με τις συνθήκες στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον κ. Μικρούλη, «δεν έλεγχε κανένας τίποτα. Στα γκαράζ, οι πόρτες απ’ έξω είναι κλειστές, από μέσα όμως ανοίγουν με κουμπί. Λέγαμε στο πλήρωμα θέλω να πάω να δω αν λειτουργεί το ψυγείο γιατί μεταφέρω ψάρια. Μας μάζευαν και μας κατέβαζε 1 ναυτικός 30 οδηγούς. Φτάναμε με το ασανσέρ στο 3ο κατάστρωμα, κατέβαζε εκεί όσους ήθελαν και έλεγε "ανεβείτε μετά επάνω". Πήγαινε στο 4ο και έλεγε το ίδιο».

«Όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, θα μπορούσαν να ανοίξουν οι οδηγοί μέσα από τα γκαράζ και να βγουν. Εκτός εάν τις είχαν μπλοκάρει από την γέφυρα τις πόρτες, για να μην μπει οξυγόνο μέσα και φουντώσει την φωτιά».

