Πολιτική

ΚΥΣΕΑ για Ουκρανία και Ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ, παρουσία του Κώστα Σκρέκα. Οι εναλλακτικές και τα σενάρια που επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Ανησυχία για την ασφάλεια των Ελλήνων της Μαριούπολης.

Η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να… απασφαλίσει, αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, σήμανε «κόκκινο συναγερμό» στην Κυβέρνηση. Μπορεί η συγκεκριμένη εξέλιξη να μην αιφνιδίασε, ωστόσο οι τελευταίες διπλωματικές προσπάθειες εκτόνωσης της κρίσης με ανώδυνο τρόπο, είχαν αναπτερώσει τις ελπίδες ότι τα χειρότερα μπορεί να αποφευχθούν.

Μετά τα νέα δεδομένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβαλε προγραμματισμένη για το μεσημέρι συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό και συγκάλεσε εσπευσμένα για τις 9.30 το πρωί το ΚΥΣΕΑ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση, να διερευνηθούν η ενεργειακή επάρκεια, η προμήθεια σε φυσικό αέριο και οι εναλλακτικές, καθώς και να χαραχθεί η περαιτέρω στρατηγική της χώρας μας. Παρών στη συνεδρίαση θα είναι και ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, με φόντο τα προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα της ενέργειας, λόγω του αγωγού φυσικού αερίου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Η Ελλάδα, όπως έχει τονίσει ο ίδιος, μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα κάποια εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν φυσικό αέριο να μετατραπούν άμεσα σε εργοστάσια τα οποία αξιοποιούν πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας.

Το πρώτο σενάριο αφορά την αύξηση των φορτίων υγροποιημένου αερίου (LNG) τα οποία φτάνουν στη Ρεβυθούσα, σε υλοποίηση συμφωνιών με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Κατά μία εκδοχή, τα αμερικανικά πλοία που μεταφέρουν φυσικό αέριο με αρχικούς προορισμούς ασιατικές χώρες, μπορούν να καταπλεύσουν στη χώρα μας.

Στο δεύτερο σενάριο, τίθεται η δυνατότητα αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και από λιγνιτικές μονάδες, ως αντιστάθμισμα στην πιθανή έλλειψη φυσικού αερίου.

Στην Κυβέρνηση, που είχαν συνεδριάσει και την περασμένη εβδομάδα στο Μαξίμου για το ουκρανικό ζήτημα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αξιοποίησης του ΤΑΡ από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω της Τουρκίας, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και η σκέψη «κλειδώματος» της τιμής του αερίου ελέω της έκτακτης περίστασης.

Παράλληλα, παρουσία και της στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, σήμερα θα συζητηθούν οι πιθανές πολεμικές επιχειρήσεις στην φλεγόμενη περιοχή, μαζί με τις συνέπειές τους.

Συντονισμένη αντίδραση

Ο κ. Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες υπογράμμισε την επαναβεβαίωση «της απόλυτης ενότητάς μας, τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την αποφασιστικότητά μας να αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους Ευρωατλαντικούς Συμμάχους μας, σε περίπτωση που υπάρξει μια εισβολή από πλευράς της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Έμφαση η χώρα μας δίνει και στην ασφάλεια των πολλών Ελλήνων που ζουν στην Ουκρανία. Δεν είναι άσχετες με το θέμα οι πρόσφατες επισκέψεις του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στην Μαριούπολη και στη Μόσχα, ενώ μόλις χθες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε, θα είχε την ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή και του παριστάμενου Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα ασφάλειας της ελληνικής μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή επαφής γύρω από τη Μαριούπολη».

Υπενθυμίζεται ότι και την περασμένη εβδομάδα, στις 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την κρίση στην Ουκρανία και τις συνέπειες στον τομέα της ενέργειας για τη χώρα μας. Η συνεδρίαση έγινε παρουσία των υπουργών Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσου, του Γενικού Γραμματέα της προεδρίας της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη, του υπουργού Περιβάλλοντος, του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, Θανάσης Ντόκος, του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλη, του προέδρου της ΡΑΕ Αθανάσιου Δαγούμα και του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κώστα Ξιφαρά, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση και του καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ Παντελή Κάπρο.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές, άλμα για το πετρέλαιο

Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της «δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και «της δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, και η αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στις περιοχές αυτές, προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές, ενώ η Δύση ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι εξελίξεις στέλνουν τους επενδυτές σε αναζήτηση «ασφαλών καταφυγίων», ενώ η τιμή του πετρελαίου κατέγραφε νέο ρεκόρ επταετίας, με το Brent να ξεπερνά προς στιγμήν τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό να κάνει ράλι 3% στα 93,86 δολάρια το βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, ισχυρές πιέσεις δέχονται οι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ κινεζικές τεχνολογικές μετοχές, εν μέσω εικασιών για ένα νέο κύμα αυστηροποίησης ρυθμιστικών κανόνων. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας καταγράφει πτώση 2%, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο σημειώνει απώλειες 2,12% στις 26.339 μονάδες, 1,36% ο Shanghai Composite στις 3.443 μονάδες, 1,63% ο CSI στις 4.558 μονάδες, 1,74% ο Kospi στις 2.696 μονάδες και 1,36% ο ASX στις 7.404 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng κάνει «βουτιά» 2,95% στις 23.456 μονάδες.

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι μπήκε σε βιβλιοπωλείο (εικόνες)

Συντάξεις Μαρτίου: πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια