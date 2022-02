Πολιτική

ΥΠΕΞ για Ουκρανία: Παράνομη η ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Ντονμπάς

Το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου», για τις αποσχίσεις του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση του για την αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των εδαφών που αποσχίστηκαν από την Ουκρανία, κάνει λόγο για «παράνομη και μονομερή ανακήρυξη “ανεξαρτησίας”».

«Η αναγνώριση από τη Ρωσία της παράνομης και μονομερούς ανακήρυξης "ανεξαρτησίας" των αποσχιστικών εδαφών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ της Ουκρανίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, και των συμφωνιών του Μινσκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών και καταδικάζει κάθε απόφαση που αντιβαίνει τις θεμελιώδεις αυτές αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα θα διαβουλευθεί και θα συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Συμμάχους της αναφορικά με την αντίδραση στην απόφαση αυτή»,

Βαρβιτσιώτης: κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Ως «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά της Ρωσίας» χαρακτήρισε την αναγνώριση των αποσχιστικών εδαφών της Ουκρανίας ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες.

Όλη η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, έχει ως εξής:

«Συνεδριάζουμε σήμερα υπό το βάρος της κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά της Ρωσίας με την αναγνώριση των αποσχιστικών εδαφών της Ουκρανίας. Η Ελλάδα είναι ταγμένη στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και στην εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για αυτό και θα λειτουργήσουμε συλλογικά μαζί με τους εταίρους μας στο να δούμε τον προσφορότερο τρόπο μέσα από τον οποίο θα καταδικαστεί αυτή η συμπεριφορά και βέβαια δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο σε οποιονδήποτε άλλο σκέφτεται να μιμηθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές, να το πράξει στο μέλλον. Για αυτό και η σημερινή μας συνεδρίαση, προετοιμάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος του Μαρτίου, ουσιαστικά θα αναλωθεί σε αυτό το θέμα, παράλληλα με την επεξεργασία όλης της υπόλοιπης ατζέντας που θα καταστήσει το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα πιο ισχυρή».

Λοβέρδος: Ευθεία, ρητή και απερίφραστη καταδίκη της Ρωσίας

Σε δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου, Τομεάρχη Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αναφέρεται «Η εκ μέρους μας καταδίκη της Ρωσίας για την ανακήρυξη ως ανεξάρτητων κρατών των Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ της Ουκρανίας, περιοχών που μαστίζονται τα τελευταία πολλά χρόνια από αιματηρές εχθροπραξίες είναι ευθεία, ρητή και απερίφραστη. Η απεμπλοκή από την πολεμική ατμόσφαιρα τελικά αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από τα γεγονότα που προκάλεσαν την ίδια την ουκρανική κρίση».

