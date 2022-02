Παράξενα

Κυλλήνη: Έπιασαν ψάρι 400 κιλών! (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους με τη ψαριά τους.

Ακόμα και οι ίδιοι που το αλίευσαν αντίκρισαν με δέος τον τόνο που ψάρεψαν!

Οικογένεια αλιέων στην Κυλλήνη, αλίευσε έναν τόνο που ούτε λίγο, ούτε πολύ, ζυγίζει 400 κιλά.

Προφανώς και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που έχουν αλιευτεί στην Ελλάδα.

Ο ερυθρός τόνος, μέσω Πάτρας θα φύγει για την Ιαπωνία, όπου η ζήτηση του συγκεκριμένου ψαριού είναι μεγάλη.

Πηγή: ertnews.gr

