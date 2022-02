Οικονομία

Ουκρανία - Φυσικό αέριο: νέα “έκρηξη” τιμών στην Ευρώπη

Μεγάλη άνοδος των τιμών μετά το διάγγελμα Πούτιν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση σε Κυβερνήσεις και πολίτες. Έκτακτο ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές φυσικού αερίου με την είδηση ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε εντολή για την αποστολή "ειρηνευτικών δυνάμεων" στις δύο αυτονομιστικές περιοχές της Ουκρανίας που αναγνώρισε επίσημα τη Δευτέρα.

Στην Ολλανδία καταγράφεται άνοδος έως και 13% μετά τη δραματική κλιμάκωση, καθώς μια σύγκρουση θα μπορούσε να απειλήσει την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Περίπου το ένα τρίτο των ποσοτήτων διέρχεται μέσω αγωγών που διασχίζουν την Ουκρανία. Παράλληλα, πιθανές νέες κυρώσεις θα διαταράξουν το εμπόριο ενέργειας αν τεθούν περιορισμοί στη δυνατότητα της Ρωσίας να συναλλάσσεται σε ξένο νόμισμα.

«Αυτό σημαίνει ακόμη υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η αγορά είναι ήδη πολύ νευρική εδώ και μήνες», δήλωσε η Katja Yafimava, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης. «Είναι πιθανό να ακολουθήσουν ορισμένες κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ».

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, εκτινάχθηκαν στα 82 ευρώ ανά μεγαβατώρα πριν υποχωρήσουν ελαφρά στα 80 ευρώ.

Η Ευρώπη αντιμετώπισε μια ενεργειακή κρίση που οδήγησε τις τιμές του φυσικού αερίου να τετραπλασιαστούν το περασμένο έτος. Η Ρωσία κρατά περιορισμένες ροές από το καλοκαίρι, έχοντας περιορίσει τις πωλήσεις στην αγορά spot, ενώ οι αποθήκες στην Ευρώπη δεν γέμισαν πριν από το χειμώνα.

Η Ευρώπη, πάντως, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση ώστε αντιμετωπίσει διακοπές στον εφοδιασμό τώρα από ό,τι στο τέλος του περασμένου έτους, σημειώνει τo Bloomberg. Ο ήπιος καιρός και τα φορτία LNG από τις ΗΠΑ μείωσαν τις εκροές από τις αποθήκες και τα αποθέματα που είχαν πέσει πολύ χαμηλά θα επιστρέψουν σε επίπεδα μέσου όρου πενταετίας.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα ώστε να συνεχίσουν οι τιμές TTF να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού καλοκαιριού», ανέφερε σε έκθεσή της η JPMorgan Chase & Co., αναφερόμενη στις τιμές στο Title Transfer Facility της Ολλανδίας, τον μεγαλύτερο κόμβο της Ευρώπης.

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό σε Κυβερνήσεις και πολίτες. Στην Αθήνα, συνεκλήθη έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, με την συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.





