22/02/2022 - Happy Τwosday: γιατί είναι ξεχωριστή αυτή η Τρίτη;

Τα μηνύματα και οι αναρωτήσεις έχουν πλημμυρίζει τα social media, με αφορμή την καρκινική ημερομηνία, που “βάφτισε” διαφορετικά την ημέρα.

Αν σήμερα σας ευχηθούν «Happy Twosday» στα social media, μην εκπλαγείτε ουτε να βιαστείτε να επισημάνετε πως υπάρχει κάποιο λάθος, αφού έτσι «βαφτίστηκε» η ημέρα, μεταμορφωμένη από Tuesday (Τρίτη) σε Twosday (ημέρα των δυαριών), λόγω της «κυριαρχίας» των δυαριών στην ημερομηνία «22/02/2022».

Από τα μεσάνυχτα, χρήστες social media ανά τον κόσμο αναρτούν σχόλια για την ημέρα και αναρωτιούνται εάν έχει κάποιο ειδικό νόημα. Αριθμολόγοι και αστρολόγοι κάνουν λόγο για συμβολισμούς του αριθμού «δύο», για «επιστροφή του Πλούτωνα» ή ακόμα και για... «αγγελικούς αριθμούς» που δήθεν εμφανίζονται τυχαία στη ζωή μας και στέλνουν κάποιο υπερφυσικό μήνυμα.

Αν και σίγουρα όλα τα παραπάνω έχουν τη γοητεία τους για μερίδα του κοινού, υπάρχουν και πιο «προσγειωμένες» εξηγήσεις για το γεγονός ότι πολλοί νιώθουμε πως η σημερινή μέρα ξεχωρίζει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ημερομηνίας 22/02/2022 είναι πως είναι «καρκινική». Καρκινικές επιγραφές ή καρκίνοι ονομάζονται συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος.

Η ημερομηνία 22/02/2022 έχει αυτό το χαρακτηριστικό αφού μπορεί να διαβαστεί από τα αριστερά προς τα δεξιά αλλά και αντίστροφα, με το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει φυσικά μόνο για τις χώρες που χρησιμοποιούν τη μορφή ημερομηνίας «ημέρα/μήνας/έτος» όπως η Ελλάδα, ενώ για άλλες χώρες που βάζουν πρώτα τον μήνα, δεν ισχύει.

Σχολιαστές επισημαίνουν επίσης ότι εκτός από «palindrome» (όπως λέγεται η καρκινική γραφή στα αγγλικά) η σημερινή ημερομηνία είναι και «ambigram» ή «αμφίγραμμη». Αυτός ο δεύτερος όρος σημαίνει ότι η ημερομηνία μπορεί να διαβαστεί με τον ίδιο τρόπο είτε κανονικά είτε «ανάποδα» και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο τυπογραφικό στιλ (δηλαδή δεν είναι «φυσικό» αμφίγραμμα όπως το 69).

Σύμφωνα με την Washington Post, που αφιέρωσε ένα άρθρο στη σημερινή σπάνια ημερομηνία, ο «πυρετός» της Twosday έχει επηρεάσει και τις ΗΠΑ, με ορισμένες εταιρείες και ξενοδοχεία να κάνουν ειδικές προσφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Atlantis Resort στις Μπαχάμες που προσφέρει 22% έκπτωση, με τιμές που ξεκινούν από 222 δολάρια, για τα δωμάτιά του, με τη προϋπόθεση ότι η κράτηση θα είναι τουλάχιστον για δύο μέρες!

Την τιμητική τους έχουν σήμερα και οι γάμοι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post, αφού πολλά ζευγάρια επιλέγουν ημερομηνίες ξεχωριστές όπως η σημερινή για να ενώσουν τις ζωές τους. Οι αρμόδιες Αρχές για τους γάμους στο Λας Βέγκας δεν αποκλείουν να τελεστούν σήμερα περισσότεροι γάμοι κι από τις 7 Ιουλίου του 2007, όταν και είχε σημειωθεί το προηγούμενο ρεκόρ.

