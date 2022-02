Πολιτική

ΚΥΣΕΑ - Οικονόμου για Ουκρανία: Πλήρης συντονισμός με τους εταίρους μας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβεβαίωσε ότι «εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας, με φυσικό αέριο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωση του για την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ έπειτα από τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία, αναφέρει ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι «όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας».

Η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου:

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με τη συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ανάλυση της κατάστασης μετά τις χθεσινές ανησυχητικές εξελίξεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η οποία συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου. Σχετικά με τους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς μας στην Ουκρανία, οι ελληνικές αρχές στο Κίεβο και τη Μαριούπολη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί.

Τέλος, όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας.

«H «έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ» που συγκάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόνο ως προσχηματική μπορεί να εκληφθεί. Η θέση της Ελλάδας είναι προδιαγεγραμμένη, οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν παραδώσει Γη και Ύδωρ στο ΝΑΤΟ, βλ. συμφωνίες για περαιτέρω ανάπτυξη βάσεων, με κορωνίδα για τους Αμερικανούς την Αλεξανδρούπολη, βλ. λεόντειες - δήθεν - αμυντικές συμφωνίες, βλ. αγορές του αιώνα για οπλισμό που χρεωνόμαστε γενιές για να χρησιμοποιεί κατά το δοκούν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ στα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

