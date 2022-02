Κοινωνία

“Euroferry Olympia” – Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες

Το πλοίο θα μεταφερθεί στο λιμάνι Πλατυγιαλίου Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί θα μετακινηθούν και οι συγγενείς των αγνοουμένων με μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε το ΥΝΑΝΠ ότι έχουν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης επί του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «EUROFERRY OLYMPIA», στην σημερινή του θέση. Για τον λόγο αυτό ζήτησε την μετακίνηση του πλοίου σε ασφαλή λιμένα, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις των στελεχών της ΕΜΑΚ με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση του πλοίου και τις λοιπές συνθήκες και προϋποθέσεις μετακίνησης του σε ασφαλές λιμάνι, επικοινώνησε με την εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση της ναυαγιαίρεσης για τις κατάλληλες και ασφαλείς ενέργειες με σκοπό την μετακίνηση του στο λιμάνι Πλατυγιαλίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η μετακίνηση και η διαμονή των συγγενών των αγνοουμένων στο λιμάνι μετακίνησης θα γίνει με φροντίδα και μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

