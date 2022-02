Life

“Άγριες Μέλισσες”: συναρπαστικό επεισόδιο την Τρίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, που θα μεταδοθεί στις 22:15, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Λάμπρος με τον Πέτρο φτάνουν στον άνθρωπο που θα τους βοηθήσει στην εξιχνίαση του φόνου του Ορφανίδη και των συντρόφων του.

Η Μυρσίνη θα βρεθεί αντιμέτωπη μ’ ένα τρομερό δίλημμα, μετά από μια πρόταση της Αντιγόνης.

Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα έρχονται σε αντιπαράθεση, λόγω της κίνησης του Νικηφόρου ν’ αποκαλύψει στον Σέργιο τον επερχόμενο γάμο του.

Ο Σέργιος θα ξεσπάσει άσχημα στην Αιμιλία, προκαλώντας νέα προβλήματα.

Ο Δούκας θα βρεθεί στριμωγμένος, ενώ η σχέση του Ακύλα με τον Ζάχο θα φτάσει στα άκρα και οι δυο άντρες θα ξεκινήσουν έναν επικίνδυνο πόλεμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Ενδοοικογενειακή βία: συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για ξυλοδαρμό (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”

Gallery