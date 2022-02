Πολιτισμός

Η Μαίρη Χρονοπούλου… "Ενώπιος Ενωπίω" με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων για την καριέρα και την προσωπική ζωής της.

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Μαίρη Χρονοπούλου.

Η κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός μιλά για τις μεγάλες της επιτυχίες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Πώς βρέθηκε από τον χορό στο σανίδι του θεάτρου;

Τι λέει για τις ταινίες που την οδήγησαν στην κορυφή, για τον σύντομο γάμο της, αλλά και για τον ηθοποιό που είχε σαν αδερφό;

Η Μαίρη Χρονόπουλου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στο σοβαρό τροχαίο που την ανάγκασε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποια είναι τα σχέδιά της για το μέλλον; Σε ποιο νέο σήριαλ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο;

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, στις 23:45, η Μαίρη Χρονοπούλου μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

#EnwpiosEnwpiw

