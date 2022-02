Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στον Σκορπιό και ο… Μάρτιος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη ενέργεια» είπε η Λίτσα Πατέρα για την ιδιαιτερότητα της Twosday, λόγω της ημερομηνίας 22/02/2022.

«Καθώς η Σελήνη είναι στον Σκορπιό, που εκτός του σεξουαλικού ταπεραμέντου αφορά και τα οικονομικά, θα έχουμε καλά νέα στα οικονομικά αυτήν την περίοδο», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σχετικά με τον επόμενο μήνα, όπως σημείωσε η αστρολόγος, «τον Μάρτιο, ο Άρης, ο θεός του πολέμου πυροδοτεί τον επαναστάτη Ουρανό, θα έχουμε έντονες καταστάσεις, δεν θα κυλήσουν τόσο ήρεμα τα πράγματα».

Σημείωσε πάντως πως «σήμερα και αύριο θα είναι ερωτικές ημέρες», προσθέτοντας πως «η Αφροδίτη είναι πολύ κοντά στον Ποσειδώνα και θέλει, πέρα από τα ερωτικά, να ρυθμίσετε τα οικονομικά θέματα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τι αςναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Πάτρα - Ενδοοικογενειακή βία: συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για ξυλοδαρμό (βίντεο)