Στριφτόπιτα με φέτα και μέλι από τον Πέτρο Συρίγο

Μια ιδιαίτερη πίτα και τα μυστικά για να απογειώσουμε την όψη και υην γεύση της, από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Φανταστική χειροποίητη στριφτόπιτα με φέτα, μέλι και σουσάμι ετοίμασε την Τρίτη και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Μιλώντας για την συνταγή και την εκτέλεση της, ο Πέτρος Συρίγος σημείωσε πως είναι μια πανεύκολη συνταγή, που μάλιστα έχει και εγγυημένο αποτέλεσμα!

Στριφτή τυρόπιτα – Για την ζύμη:

500 γρ. αλεύρι

220 γρ. νερό

50 γρ. ξύδι

20 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. αλάτι

Αλεύρι (για το άνοιγμα της ζύμης)

Στριφτή τυρόπιτα- Για την γέμιση: 1 πράσσο μεγάλο ψιλοκομμένο

400 γρ. κατσικίσιο τυρί (σκληρό)

400 γρ. ανθότυρο

1 μικρό ματσάκι μάραθο ή άνηθο ψιλοκομμένο

1 αυγό

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Μέλι

Σουσάμι

Μαυροσούσαμο

Στριφτόπιτα με τυρί, μέλι και σουσάμι – Η συνταγή Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι με το αλάτι. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τρίβουμε με τα δάχτυλα μας, ώστε να ποτήσει το αλεύρι. Προσθέτουμε το ξύδι και το νερό, ενώ παράλληλα ζυμώνουμε. Η ζύμη πρέπει να μην κολλάει στα χέρια. Καλύπτουμε καλά την ζύμη μας με μια πετσέτα ή μεμβράνη και την αφήνουμε για τουλάχιστον 45 λεπτά να ξεκουραστεί. Στριφτόπιτα με τυρί – Για την γέμιση: Βάζουμε σε ένα τηγάνι το ψιλοκομμένο πράσο και το σωτάρουμε για 2 λεπτά περίπου σε χαμηλή φωτιά, ενώ παράλληλα προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μάραθο. Στη συνέχεια το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Σε ένα μπολ τρίβουμε τα τυριά ή τα θρυμματίζουμε με το χέρι. Προσθέτουμε το αυγό, τον ψιλοκομμένο μάραθο, το πιπέρι και το κρύο σωταρισμένο πράσο. Ανακατεύουμε τα υλικά της γέμισης και τα αφήνουμε στην άκρη, ενώ προετοιμάζουμε το άνοιγμα του φύλλου. Σε μια καθαρή επιφάνεια αλευρώνουμε και κόβουμε στα 6 το ζυμάρι μας και με τη βοήθεια του πλάστη ανοίγουμε το κάθε φύλλο ξεχωριστά, (λεπτό και όσο γίνεται παραλληλόγραμμο). Αλευρώνουμε σε όλες τις επιφάνειες για να μας βοηθήσει στο άνοιγμα. Με ένα πινέλο αλείφουμε τη ζύμη μας παντού και στο κάτω μέρος της (προς τη πλευρά μας δηλαδή) απλώνουμε στην ευθεία παράλληλα 3 κ.τ.σ από τη γέμιση, την σκεπάζουμε τυλίγοντας το ρολό προς τα μέσα. Έπειτα τυλίγουμε σε ρολό σχηματίζοντας σαλιγκάρι. Την άκρη τη βάζουμε προς τα κάτω ώστε να μην ξεκολλήσει. Την τοποθετούμαι σε μια λαδόκολλα που έχουμε αλευρώσει από πριν και την βάζουμε στην κατάψυξη πριν το τηγάνισμα ή το ψήσιμο, ώστε να μην ανοίξει το φύλλο μας. Αν τις τηγανίσετε θέλουν περίπου 2 λεπτά απο τη κάθε πλευρά ενώ σε προθερμασμένο φούρνο, ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 20 περίπου λεπτά . Τέλος, όταν ροδίσει ρίχνετε το μέλι και το σουσάμι. Τips για την τέλεια στριφτόπιτα! Η αναλογία των υγρών καθορίζεται βάση της εποχή.

Το ξύδι χρησιμοποιείται για περισσότερη νοστιμιά καθώς και για να γίνει πιο τραγανή η ζύμη μας.

Όση ώρα αφήνουμε να τραβήξει το αλεύρι το λάδι, τόσο πιο ωραίο γίνεται το φύλλο μας.

Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή και εύπλαστη χωρίς να κολλάει στο χέρι μας.

