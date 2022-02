Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τσαντάκια

Η σθεναρή αντίσταση ηλικιωμένου στάθηκε μοιραία για τον 32χρονο αλλοδαπό.

Η σθεναρή αντίδραση ηλικιωμένου, από τον οποίο 32χρονος επιχείρησε ν' αρπάξει το τσαντάκι του, οδήγησε στην επ' αυτοφώρω σύλληψη του δράστη και στην εξιχνίαση δύο κλοπών που φέρεται να τέλεσε το προηγούμενο διάστημα, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 32χρονος αλλοδαπός επέβαινε σε μοτοσικλέτα, όταν το μεσημέρι της Δευτέρας αποπειράθηκε να αφαιρέσει το τσαντάκι ηλικιωμένου, ο οποίος κινούνταν εκείνη την ώρα πεζός στην Καλαμαριά. Παρά τη βία που άσκησε δεν κατάφερε να πάρει το παραμικρό και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα όμως κινητοποιήθηκαν δικυκλιστές της ομάδας "Ζ" και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ασφάλειας Καλαμαριάς κατάφεραν να τον συλλάβουν, ταυτοποιώντας τον για δύο περιπτώσεις κλοπών τσαντών που διέπραξε στις αρχές του μήνα, σε Πανόραμα και Χαριλάου, με λεία 480 ευρώ.

Με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

