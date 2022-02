Life

“Το Πρωινό”: ο Γρηγόρης Αναστασιάδης για την Ηλιάδη και την “Φάρμα” (βίντεο)

Για πρώτη φορά, μετά την έξοδο του από την φάρμα του ΑΝΤ1, ο παίκτης του ριάλιτι περιπέτειας μιλά για την σχέση του με την τραγουδίστρια και τα σχέδια τους.

Σε ζωντανή μετάδοση από την Θεσσαλονίκη μίλησε την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε για τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.

Οι δυο τουςγνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια της «Φάρμας» του ΑΝΤ1, ενώ μόλις την Δευτέρα, η τραγουδίστρια μιλώντας στη Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, αποκάλυπτε πως οι δυο τους συνεχίζουν να είναι ζευγάρι και μετά το τέλος του ριάλιτι περιπέτειας.

«Ετοιμάζομαι να μετακομίσω στην Αθήνα. Είμαι στις ετοιμασίες. Η απόφαση για τη μετακόμιση είχε να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι. Αν δεν υπήρχε η Αγγελική θα ερχόμουν ίσως λίγο αργότερα. δε θα μείνουμε μαζί ακόμη, είναι πολύ νωρίς. Την ήξερα την Αγγελική από πριν τη Φάρμα, αλλά δεν την είχα ακούσει από κοντά. Εγώ ακούω κυρίως ξένα», είπε ο γυμναστής, όπως αναφέρει και το fthis.gr

Όπως συμπλήρωσε, απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα, «από την αρχή υπήρχε αμηχανία και ηλεκτρισμός με την Αγγελική. Σε ποιον δεν αρέσει η Αγγελική; Προφανώς μου άρεσε. Ήταν πολύ ξαφνικό. Αναπάντεχο. Οι δικοί μου άνθρωποι ακόμη με ρωτάνε για το παιχνίδι και για την Αγγελική. Τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με την Αγγελική ανήκουν στον μεσαίωνα. Κανείς δε ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ όμορφη σχέση με την Αγγελική. Το διάστημα στην φάρμα χωρίς την Αγγελική δεν την πάλευα καθόλου».

«Μιλάμε αρκετές ώρες την ημέρα με την Αγγελική. Δεν έχει ξανασυμβεί να ερωτευτώ ξανά σε αυτό το επίπεδο. Δε μπορούσα να πιστέψω πως θα είχα εκεί μέσα τόσο έντονα συναισθήματα. Αναθεώρησα πάρα πολλά. Ήμουν ελεύθερος πριν την “Φάρμα”», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αναστασιάδης.

