Ουκρανία - Nord Stream 2: Η Γερμανία “παγώνει” την πιστοποίηση του

Τον «πλήρη τερματισμό του Nord Stream 2», ζήτησε ο Ζελένσκι, ως μέρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Φρενάρει η γερμανική κυβέρνηση τη διαδικασία πιστοποίησης για το έργο του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 λόγω της κλιμάκωσης της έντασης, αφότου ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τις αυτονομικστικές περιοχές «δημοκρατία του Ντονέτσκ» και «δημοκρατία του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία.

«Πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση, ιδίως όσον αφορά το Nord Stream 2», είπε ο Σολτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Ιρλανδό ομόλογό του, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Οικονομίας θα εξετάσει εκ νέου τη διαδικασία πιστοποίησης δεδομένων των ενεργειών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Όλαφ Σολτς, «η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά» και η Γερμανία θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό με άλλο τρόπο. Ο Γερμανός Καγκελάριος πρόσθεσε ότι «δεν θα αποδεχτούμε την αναγνώριση των περιοχών στην Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τον "άμεσο τερματισμό" του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. "Συμφωνήσαμε για την ανάγκη άμεσης επιβολής κυρώσεων για τη νέα επιθετική ενέργεια εναντίον της Ουκρανίας", δήλωσε στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του. "Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό του Nord Stream 2", πρόσθεσε.

