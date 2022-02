Πολιτική

ΥΠΕΞ για Ουκρανία: νέες οδηγίες στους Έλληνες πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες οδηγίες και στοιχεία επικοινωνίας με τις πρεσβείες στην Ουκρανία εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την Ουκρανική κρίση, το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδεύουν προς το παρόν στην Ουκρανία.

Όσοι Έλληνες πολίτες επιθυμούν αρωγή για την αποχώρηση τους από την Ουκρανία, προτρέπονται να έρθουν σε επαφή με τις Ελληνικές αρχές στην Ουκρανία:

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο:

Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str., Kyiv 01901, UKRAINE

τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 3630781, 00380 3630782

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 00380 730429453

Email / Website: gremb.kie@mfa.gr, https://www.mfa.gr/kiev

Γενικό Προξενείο στη Μαριούπολη:

Διεύθυνση: 10, Soborna Str., Mariupol, Ukraine 87555

Τηλέφωνα: 00380629 47-04-38, 00380629 34-53-84, 00380629 52-84-90, 00380629 33-24-92

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 00380967047885

Email: grgencon.mar@mfa.gr

Γενικό Προξενείο στην Οδησσό:

Διεύθυνση: Hoholia Street, 21, Οδησσός, UKRAINE

Τηλέφωνα: 00380487860570, 00380487860503, 00380487860007

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 00380933140101

Email / Website: grgencon.ode@mfa.gr , https://www.mfa.gr/odessa





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

“Euroferry Olympia” - Μικρούλης: κινητή νεκροφόρα στην θάλασσα, χωρίς κανέναν έλεγχο (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…