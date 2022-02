Πολιτική

Ουκρανία - Δένδιας για ελληνική μειονότητα: Ζητάμε την προστασία της

Τι δήλωσε για το ουκρανικό ζήτημα ο υπουργός Εξωτερικών, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο Παρίσι.



Η Ελλάδα είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας ολων των κρατών από θέση αρχής και σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις παγκόσμιες αξίες, δήλωσε αναφορικά με το ουκρανικό ζήτημα ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας από το Παρίσι, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Εμείς ωστόσο έχουμε και ένα ειδικό θέμα, αυτό της προστασίας της ελληνικής μειονότητας» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πολυάριθμη μειονότητα 150.000 ανθρώπων. «Πρόκειται λοιπόν και πάλι, όπως και χθες, να θέσω το ζήτημα υπό το φως των νέων εξελίξεων» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε εξάλλου, στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της ΕΕ με τις χώρες του Ινδικού και του Ειρηνικού, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας. «Οι συναντήσεις μου με τον δόκτορα Τζαϊσανκάρ είναι πάντα ιδιαίτερης σημασίας. Θεωρούμε ότι η Ινδία είναι μία ιδιαιτέρως ανερχόμενη δύναμη η οποία θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο επίπεδο» επισήμανε ο Έλληνας υπουργός, σημειώνοντας επίσης ότι η Ινδία είναι μία χώρα που συμμερίζεται τις βασικές αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. «Ενόψει της επίσκεψης μου στην Ινδία, τον Μάρτιο, ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο που συναντηθήκαμε» κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

