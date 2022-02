Οικονομία

Τσίπρας σε ΕΣΕΕ: Τραγική εικόνα στην αγορά, θέμα επιλογής η στήριξη από την κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ποια μέτρα στήριξης προτείνει.



«Ο συνδυασμός των τρομακτικών αυξήσεων και της συρρίκνωσης του εισοδήματος δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής κρίσης», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κάνοντας λόγο για «τραγική εικόνα» στην αγορά και τα καταστήματα, με αφορμή τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα στις περιοδείες του σε γειτονιές και εμπορικούς δρόμους τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας.

«Η εικόνα του κόσμου του εμπορίου είναι αυτή που βλέπω όταν πηγαίνω στις γειτονιές, ανθρώπους που ζουν με αγωνία αν θα επιβιώσει η επιχείρησή τους» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως πλέον τίθεται «σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης» καθώς μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και την πανδημία, πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι και με την ακρίβεια. Χαρακτήρισε «ειλικρινές» το επιχείρημα που ακούει στις περιοδείες του πως «η κατάσταση σήμερα είναι δυσκολότερη και από τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, που ήταν και τα πιο δύσκολα για την ελληνική οικονομία».

Θέμα επιλογής η στήριξη της κοινωνίας

Ως εκ τούτου, τόνισε πως «είναι θέμα επιλογής» η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, παραθέτοντας εκ νέου τη δέσμη προτάσεων που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα, αύξηση του κατώτατου μισθού «καθώς και το τελευταίο ευρώ που θα πάρει ο μισθωτός θα πάει στην αγορά και τις επιχειρήσεις» Ρύθμιση και διαγραφή μέρους, όχι όλου, του πανδημικού χρέους «με έναν σχεδιασμό που θα είναι επωφελής και δημοσιονομικά, διότι ξέρετε ότι ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», Μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση «όπως είχαμε από την αρχή διατυπώσει στην πρότασή μας», θέτοντας όμως θέμα διαφορετικών κριτηρίων από αυτά που έθεσε η κυβέρνηση, καθώς όπως είπε «θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε δει και περιπτώσεις με επιχειρηματίες που έχουν ευνοηθεί και κάποιοι άλλοι που κλείνουν τα μαγαζιά τους».

Δημοσιονομική εκτροπή αλά καρτ

Ο κ. Τσίπρας αφού χαρακτήρισε «μονόδρομο» τις επιλογές αυτές για όσο διαρκέσει η κρίση», τόνισε πως «το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα ευσταθούσε αν υπήρχε μία συνετή πρακτική σε μία σειρά από άλλα ζητήματα».

«Βλέπουμε σε μία σειρά από τομείς να υπάρχουν άλλα κριτήρια και όταν είναι να δώσεις ένα ευρώ για να στηρίξεις την κοινωνία, τους εμπόρους, τους μικροεπιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, εκεί πάντοτε εγείρονται αντιστάσεις» εξήγησε και υπενθύμισε τα 7 δισ. σε εξοπλιστικά, τα 7 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε 22 μήνες και το 1,5 δισ. ευρώ χρέος στο κρατικό ταμείο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Τόνισε στο πλαίσιο αυτό ότι «δεν γίνεται να θυμόμαστε τη δημοσιονομική εκτροπή μόνο όταν είναι να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια». «Επειδή έχω διατελέσει πρωθυπουργός σε πολύ δύσκολες στιγμές, ξέρω τι σημαίνει δημοσιονομική εκτροπή και συμμάζεμα της οικονομίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Μεγάλα λάθη στον τομέα της ενέργειας

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση «μεγάλα λάθη στον τομέα της ενέργειας», σημειώνοντας πως «δεν είναι φυσιολογικό η χώρα να έχει την ακριβότερη τιμή στην χονδρική τιμή πώλησης του ρεύματος και την τέταρτη ακριβότερη σε όλη την Ευρώπη στη βενζίνη». «Αυτές οι δραματικές αυξήσεις στην ενέργεια συμπαρασύρουν και όλα τα αγαθά», πρόσθεσε και τόνισε πως «η ακρίβεια βεβαίως είναι διεθνές φαινόμενο μετά την πανδημία, αλλά είναι άλλο να έχεις αντιμετωπίσει 8 χρόνια καχεξίας της οικονομίας σου, να έχεις στάσιμους μισθούς, μικρότερους από το 2010 πριν από την κρίση».

Στα κυβερνητικά λάθη καταλόγισε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των δικτύων, τη «λειτουργία της ΔΕΗ με πλήρως ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για να ανταγωνίζεται τους άλλους παρόχους με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές, για να έχει μεγαλύτερα έσοδα και να ανεβαίνει η τιμή στο ταμπλό του χρηματιστηρίου», τη «βίαιη απολιγνοτοποίηση χωρίς σχέδιο», τη «δέσμευση του μείγματος καυσίμων στο φυσικό αέριο, την ίδια στιγμή η αδυναμία διαπραγμάτευσης με τη Gazprom, παίρνουμε 30% ακριβότερο φυσικό αέριο από ότι η Βουλγαρία» και η «ανυπαρξία ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ».

«Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον» σημείωσε, εκφράζοντας τον φόβο του ότι «τα φαινόμενα αυτά δεν θα δουν ύφεση το επόμενο διάστημα, ήδη οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο πυκνώνουν τα σύννεφα».

Xρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ελληνική οικονομία χωρίς το μικρομεσαίο επιχειρείν δεν υπάρχει, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, και ανέλυσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που έχουν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, την ώρα που οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες προσπαθούσαν να βρουν τον βηματισμό μας μετά από δύο χρόνια πανδημίας και 10 χρόνια κρίσης ήρθε να προστεθεί το νέο κύμα ακρίβειας και πληθωρισμού να πλήξει καίρια τον κλάδο τους.

Γι’ αυτό, όπως υπογράμμισε, πρέπει να βρούμε όλοι μας χρηματοδοτικά εργαλεία για να υπάρξει επόμενη ημέρα για τους μικρούς «όπως το νέο ΕΣΠΑ αλλά και δεύτερον και κυριότερο να βρεθούν τρόποι να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί με τους όρους που υπάρχουν τώρα είναι απαγορευτικό για εμάς».

«Το νέο ΕΣΠΑ είναι ένα κομμάτι που πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα για το μικρομεσαίο επιχειρείν αλλά πρέπει να βρούμε κι άλλους τρόπους. Είτε περιφερειακά είτε οτιδήποτε» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως πρέπει να καταλάβουμε ότι «το μικρομεσαίο εμπόριο και το μικρομεσαίο επιχειρείν είναι η χώρα μας. Είναι η Ελλάδα». Τέλος, επισήμανε πως «τα χρόνια της πανδημίας οι μεγάλες επιχειρήσεις και κατάφεραν να ανοίξουν ακόμη περισσότερο την ψαλίδα έναντι των μικρών επιχειρήσεων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τσακάλι μπήκε σε βιβλιοπωλείο (εικόνες)

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

“The 2Night Show” – Μικρούτσικος: Έχω φάει πολύ ξύλο… από τον Τύπο