Παράξενα

Καστοριά: τραγικό τέλος για την ιστορία αγάπης των δύο κύκνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία των δύο κύκνων στην Καστοριά έχει συγκινήσει. Ο αρσενικός κύκνος έμενε στο πλευρό της "καλής" του όσο ήταν τραυματισμένη.

Μία συγκινητική ιστορία αγάπης μεταξύ δύο κύκνων στην Καστοριά, που όταν τραυματίστηκε το ταίρι του ο αρσενικός κύκνος θέλησε να παραμείνει μαζί του.

Θλιβερό τέλος είχε τελικά η ιστορία αγάπης των δύο κύκνων στην Καστοριά καθώς το θηλυκό που νοσηλευόταν τραυματισμένο, με το ταίρι του να μην φεύγει στιγμή από κοντά του, υπέκυψε στα τραύματά του. Το αρσενικό όμως φαίνεται να μην θέλει να το πιστέψει και δεν λέει να απομακρυνθεί έξω από το κέντρο περίθαλψης, όπου περιμένει ακόμη μάταια την αγαπημένη του. Μάλιστα, αν και το μετέφεραν με αυτοκίνητο σε μακρινό σημείο της λίμνης Καστοριάς, ξαναγύρισε έξω από το κτίριο πριν ακόμη επιστρέψουν!

«Πήγαμε τον κύκνο σε ένα σημείο της λίμνης, μακριά απ' όπου είχαν φτιάξει τη φωλιά τους με το θηλυκό, περίπου στα 20 χιλιόμετρα. Τον αφήσαμε εκεί, κάποια στιγμή τον χάσαμε από τα μάτια μας αλλά όταν επιστρέψαμε σε λίγα λεπτά στο κέντρο περίθαλψης, τον βρήκαμε εκεί να μας περιμένει», περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την «Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος και Σταθμός Περίθαλψης Άγριων Ζώων Καστοριάς», ο οποίος είχε περιθάλψει το τραυματισμένο πουλί.

Η ιστορία αγάπης εκτυλίχθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν τραυματίστηκε, δίπλα στη λίμνη Καστοριάς, από αδέσποτα σκυλιά, ένας θηλυκός κύκνος και το ζευγάρι του «απαίτησε» να το συνοδεύσει και να βρίσκεται συνεχώς δίπλα του στο αναρρωτήριο.

«Δυστυχώς το θηλυκό υπέκυψε χθες στα τραύματά του, το βρήκα νεκρό, να έχει γείρει πίσω το κεφάλι στην πλάτη και δίπλα το ταίρι του», λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος προσπάθησε στη συνέχεια να απομακρύνει το αρσενικό, μεταφέροντάς το σε μακρινό σημείο της λίμνης.

«Δεν τα καταφέραμε, γύρισε πίσω, τριγυρνάει έξω από το κτίριο και δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε πια, είναι επιθετικός. Θα ξανακάνω απόπειρα να τον απομακρύνω, αλλά αν δεν τα καταφέρω, θα πρέπει να τον πάμε σε άλλη λίμνη, πολλά χιλιόμετρα μακριά, ευχόμενοι να μην γυρίσει πάλι».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

Αττική Οδός – “Ελπίδα”: Πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ για το φιάσκο

“Το Πρωινό”: Ο Λιγνάδης κοιμήθηκε στην εκκλησία των φυλακών Κορυδαλλού (βίντεο)