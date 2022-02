Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Λευκορώσος: οι συγκλονιστικές περιγραφές στην κατάθεσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα βίωσε μέσα στο πλοίο και τις δραματικές στιγμές πριν σωθεί περιγράφει στην κατάθεσή του ο Λευκορώσος οδηγός που κατάφερε να βγει ζωντανός από το φλεγόμενο πλοίο.

Το τραγικό περιστατικό με το πλοίο “Euroferry Olympia” που εδώ και αρκετά 24ωρα φλέγεται με τις ελπίδες για επιζώντες να λιγοστεύουν έχει συγκλονίσει.

Ένας από τους διασωθέντες, ο Λευκορώσος οδηγός, περιέγραψε στην κατάθεσή του στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας, όλα όσα έζησε πάνω στο πλοίο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως του δόθηκαν οδηγίες να παραμείνει στο όχημά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ τονίζει πως οι πυροσβεστήρες δε λειτούργησαν ποτέ

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Ήμουν δύο μέρες στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι επέζησα. Ούτε εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω πώς κατάφερα να βγω. Η δύναμη για επιβίωση με οδήγησε στην έξοδο. Είχε τόσο μεγάλη ζέστη και το σίδερο ήταν τόσο ζεστό που το ακουμπούσες με ένα αντικείμενο και άνοιγε τρύπα. Εύχομαι να βρεθούν και οι άλλοι οδηγοί και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο».

Και συνεχίσει στην κατάθεσή του: «Ο άνθρωπος που με βοήθησε να παρκάρω μου είπε να μην ανέβω στο κατάστρωμα αλλά να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο. Επειδή ταξίδευα για πρώτη φορά με νταλίκα, δεν γνώριζα τους κανόνες και έμεινα στο γκαράζ. Όμως σε κάποια στιγμή είδα που πάρκαραν πολλές νταλίκες μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά μου και αριστερά μου και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν μπορούσα να βγω από το αυτοκίνητο και θεώρησα ότι έτσι θα έπρεπε να ταξιδέψω».

Ο Λευκορώσος περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε και πώς κατάφερε να σωθεί: «Όταν έγινε το κακό κατάφερα να βγω. Αρχικά είχα λιποθυμήσει. Δεν θυμάμαι για πόσες ώρες. Το πρώτο που έκανα όταν συνήλθα ήταν να πιάσω κάποιους πυροσβεστήρες που ήταν κοντά μου και προσπάθησα να τους ανοίξω, αλλά δεν λειτουργούσαν. Εγώ κατάφερα με ένα μπουκάλι νερό που είχα δίπλα μου να πίνω και να το χρησιμοποιώ για να βρέχω όσο μπορώ πετσέτες και τα ρούχα μου. Φωνές άκουσα, αλλά δεν είδα άτομα στο υπόγειο γκαράζ. Οταν ανέβηκα επάνω για να φύγω δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε στο πάνω μέρος. Λιποθύμησα από τις αναθυμιάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών

Ουκρανία - Δένδιας για ελληνική μειονότητα: Ζητάμε την προστασία της

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…