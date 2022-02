Τοπικά Νέα

Κρήτη: του έβγαλε το μάτι γιατί νόμιζε ότι τον... στραβοκοίταξε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από προσπάθεια των γιατρών ο άτυχος άνδρας τελικά έχασε την όρασή του. Τι αναφέρει το θύμα για την επίθεση.

Ενα αδιανόητο περιστατικό βίας συνέβη στα Χανιά της Κρήτης, μεταξύ ενός 24χρονου και ενός 47χρονου.

Ο 24χρονος επιτέθηκε 3 φορές στον 47χρονο προσπαθώντας να του βγάλει το αριστερό μάτι.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος άνδρας έχασε τελικά το μάτι του απλά επειδή ο δράστης, πίστευε πως τον κοίταξε περίεργα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει το ίδιο το θύμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο 47χρονος: "Την πρώτη φορά έγινε από πίσω σας είπα η επίθεση…ήρθε και μου κάρφωσε τα δάχτυλα στο μάτι. Τη δεύτερη πλέον προσπαθούσα να τους ηρεμήσω, έγινε μία επίθεση προς το φίλο μου…τον είχα πιάσει προσπαθούσαν να τον βγάλουν τέλος πάντων από τα χέρια μου και έγινε η επίθεση στο μάτι και τη τρίτη φορά με τον σιδερολοστό."

Ο 47 χρονος υποβλήθηκε σε περισσότερα από 40 ράμματα, ωστόσο έχασε την όρασή του από το αριστερό μάτι.

Το θύμα αναφέρει επίσης: "Μου είπαν εξαρχής ότι το μάτι δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει…εγώ τον κίνδυνο δεν τον έχω ξεπεράσει ακόμα μπορεί αυτό το μάτι να επηρεάσει το άλλο..υπάρχει μία συνέχεια γενικότερα η οποία είναι γολγοθάς για εμένα τώρα αυτή τη στιγμή."

Ο δικηγόρος του θύματος, Γιάννης Μαρακάκης αναφέρει πως η απίστευτη αυτή περίπτωση έχει καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων, όπου το υλικό αυτό έχει δοθεί στις αρχές και έχει επεξεργαστεί και αναμένουν από την εισαγγελία να πράξει τα δέοντα.

Στον 24χρονο έχει υποβληθεί μήνυση ενώ σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος του νεαρού φερόμενου ως θύτη, "Έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Για το τι πραγματικά έγινε, πώς έγινε και ποιος φταίει, θα τα πούμε στο μόνο αρμόδιο τόπο. Τα δικαστήρια."





Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

“Euroferry Olympia” - Λευκορώσος: οι συγκλονιστικές περιγραφές στην κατάθεσή του