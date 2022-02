Κόσμος

ΗΠΑ - Ουκρανία: κυρώσεις κατά τις Ρωσίας ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις στη Ρωσία για την κατάσταση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε και ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στη «ρωσική ελίτ» και σε δύο ρωσικές τράπεζες, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την κατάσταση στην Ουκρανία στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Πούτιν επιτέθηκε ευθέως στο «δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει» αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος» για να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παραμένουν «ανοιχτές στη διπλωματία».

Ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «κάθε πόντο» ΝΑΤΟϊκού εδάφους και θα συνεχίσουν να παρέχουν «αμυντικά» όπλα στην Ουκρανία, ενώ ενέκρινε και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες της Βαλτικής.

Νωρίτερα, και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν ένα «πακέτο κυρώσεων», «ομόφωνα», σε βάρος της Ρωσίας, οι οποίες θα την «πονέσουν πολύ», μετά την απόφασή της να αναγνωρίσει τα αυτονομιστικά εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.





