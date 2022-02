Κόσμος

Ιταλία: Καρδιολόγος συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων ασθενών

Ο συλληφθείς παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Η έρευνα ξεκίνησε με την καταγγελία μιας 20χρονης.



Καρδιολόγος ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο του Σοβεράτο, στην Καλαβρία, συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης 63 γυναικών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Καταντζάρο, ο συλληφθείς παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος (έστω και αν είχε ειδίκευση στην καρδιολογία) και ευθύνεται για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων ασθενών, μεταξύ των οποίων και μιας ανήλικης κοπέλας. Ουσιαστικά, εκμεταλλευόταν την ιατρική του ιδιότητα, για να ασελγεί στα θύματά του.

Η όλη έρευνα ξεκίνησε με την καταγγελία μιας εικοσάχρονης κοπέλας, και σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο «γυναικολόγος μαϊμού» βιντεοσκοπούσε, με κρυμμένη κάμερα, τις αξιόποινες πράξεις του.

