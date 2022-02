Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Φιλικό παλαιμάχων Άρη - ΠΑΟΚ στην μνήμη του

Η φιλική αναμέτρηση θα γίνει με πρωτοβουλία της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.



Με πρωτοβουλία της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, οι παλαίμαχοι του Άρη και του ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Το φιλικό τουρνουά στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (28/02) στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και θα γίνει με τη συμμετοχή των βετεράνων του Άρη και του ΠΑΟΚ αλλά και της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

“Αλκή ζεις, βάζουμε… τέρμα στη βία” αναφέρει το σύνθημα που φέρει πάνω της η σχετική αφίσα για το συγκεκριμένο τουρνουά βετεράνων.

